Savic baş ağrıtıyor!

Kayserispor maçında son anda beraberliğe uzanan Trabzonspor, hem kaybedilen 2 puan hem de flaş transferi Stefan Savic'in bir kez daha sakatlanmasıyla çifte hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşma öncesinde ağrısı bulunan ancak kendisini iyi hissettiğini belirtip, ilk 11'de sahaya çıkan Karadağlı stoper, 14. dakikada sol üst adalesindeki sorun nedeniyle oyuna devam edemedi. Oyuncunun çekilen MR'ında adale yaralanması tespit edildi. Bordo-mavililerdeki 55 gününün 17'sini tedaviyle geçiren tecrübeli isim için bu süre daha da artacak.. 6 maçta toplam 449 dakika görev alırken her dakikası 254 bin TL'ye denk geldi.