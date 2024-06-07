Savic&Kipre operasyonu

Stoper mevkiini kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Stefan Savic ve bonservisi elinde olan Cedric Kipre için çalışmalarını sürdürüyor. Savic ile temaslarını devam ettiren bordo-mavililer, Kipre'nin ise kendisine talip olan diğer kulüpleriyle görüşmsinden çıkacak sonucu bekliyor.West Bromwich'te sezonu tamamlayan Kipre ise görev yaptığı 48 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.