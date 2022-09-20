Savunma için sıkıyönetim!

Trabzonspor'da göreve geldiği günden itibaren savunma çalışmaları yaptıran veteknik direktör Abdullah Avcı, bu sezon yaşanan sorunlardan dolayı işi sıkı tutma kararı aldı. Son haftalarda kalesini gole kapatamayan bordo-mavililer, geçiş oyunu üzerine çalışmalar yapacak. Bireysel hatalara da odaklanacak Fırtına,Takım savunmasını geliştirmek üzerine organizasyonlar yapacak Avcı'nın öncelikli planı, yenilen gollerdeki hata oranını en aza indirmek.Trabzonsporlu futbolcuları sıkı bir çalışma programı bekliyor.Slovak yıldızı Marek Hamsik, sakatlığının ardından ilk 11'de forma giydiği iki maçta da resital sundu. Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanılan Kızılyıldız karşılaşmasının ardından Gaziantep FK mücadelesinde de sorumluluk alan 35 yaşındaki orta saha, teknik ekip ve takım arkadaşlarından özel tebrik aldı. Hamsik, Gaziantep FK karşısında 50 pasında %90.2'lik isabet oranı yakaladı. Ayrıca 4 uzun topunun hepsini adrese teslim ederken, 10 ikili mücadelenin 7'sini kazandı.Gaziantep maçında sakatlanan Djaniny'nin çekilen MR'ında, arka adalesinde ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. 31 yaşındaki hücum oyuncusunun bir süre dinlenerek takıma katılabileceği belirtildi. Yusuf Yazıcı da sağ dizindeki ve belindeki ağrı nedeniyle yurt dışında bir doktora gözükecek