Savunmaya yeni kule!

Defansı uzun isimlerle kurmak isteyen Bjelica'nın özel isteğiyle transfer edilen 25 yaşındaki stoper, Udinese'den satınalma opsiyonuyla kiralandı. Hırvat oyuncu, imzayı atıp Slovenya kampına katılacak Teknik direktör Bjelica'nın savunmayı uzun boylu oyunculardan kurmak istemesi nedeniyle stoper arayışlarını bu yönde sürdüren Trabzonspor, Udinese'nin 1.94 cm'lik oyuncusu Filip Benkovic'i renklerine bağladı. Defansın göbeğinde 1.90'lıkJoaquin Fernandez'in yanına transfer edilenHırvat oyuncu, satın alma opsiyonlu olarakkiralandı. Dün Türkiye'ye gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçirilecek olan 25 yaşındaki futbolcunun, hemen Slovenya'ya götürülerekkampa dahil edileceği öğrenildi.
FERNANDEZ'DEN MÜJDELİ HABER
Joaquin Fernandez'den de iyi haber geldi. Önceki gün Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan 27 yaşındaki İspanyol stoperde korkulan olmadı. Fernandez'in travmaya bağlı sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edildi. Oyuncu 1 haftasonra sahalara dönecek.
10 GOLÜNÜN 7'Sİ KAFAYLA
- Dinamo Zagreb öz kaynağından çıkan oyuncu, 7 farklı takımda forma giydi.
- 163 maçta 10 gol atmayı başaran Benkovic, bunların 7'sini boyunun avantajını kullanarak kafayla ağlara yolladı.
- Hırvat stoper, sakatlığından dolayı son 3 sezonda sadece 13 maçta oynadığı kulübü yalnız bıraktı.
- Kariyerinde 3 farklı takımda (Celtic, D.Zagreb, Leicester City) 8 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.