Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Savunmaya yeni kule!
Giriş Tarihi: 10.7.2023

Savunmaya yeni kule!

Savunmaya yeni kule!
Defansı uzun isimlerle kurmak isteyen Bjelica'nın özel isteğiyle transfer edilen 25 yaşındaki stoper, Udinese'den satın alma opsiyonuyla kiralandı. Hırvat oyuncu, imzayı atıp Slovenya kampına katılacak Teknik direktör Bjelica'nın savunmayı uzun boylu oyunculardan kurmak istemesi nedeniyle stoper arayışlarını bu yönde sürdüren Trabzonspor, Udinese'nin 1.94 cm'lik oyuncusu Filip Benkovic'i renklerine bağladı. Defansın göbeğinde 1.90'lık Joaquin Fernandez'in yanına transfer edilen Hırvat oyuncu, satın alma opsiyonlu olarak kiralandı. Dün Türkiye'ye gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçirilecek olan 25 yaşındaki futbolcunun, hemen Slovenya'ya götürülerek kampa dahil edileceği öğrenildi.

FERNANDEZ'DEN MÜJDELİ HABER
Joaquin Fernandez'den de iyi haber geldi. Önceki gün Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan 27 yaşındaki İspanyol stoperde korkulan olmadı. Fernandez'in travmaya bağlı sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edildi. Oyuncu 1 hafta sonra sahalara dönecek.

10 GOLÜNÜN 7'Sİ KAFAYLA
- Dinamo Zagreb öz kaynağından çıkan oyuncu, 7 farklı takımda forma giydi.
- 163 maçta 10 gol atmayı başaran Benkovic, bunların 7'sini boyunun avantajını kullanarak kafayla ağlara yolladı.
- Hırvat stoper, sakatlığından dolayı son 3 sezonda sadece 13 maçta oynadığı kulübü yalnız bıraktı.
- Kariyerinde 3 farklı takımda (Celtic, D.Zagreb, Leicester City) 8 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu
Huzuru bozana sınırdışı
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü: Liderler Vilnius konusunda mutabık kaldı
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
SON DAKİKA: ABD duyurdu: DEAŞ lideri Suriye'de öldürüldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sivrisinek alarmı! Uzmanlar Asya Kaplanı sivrisineği için uyarıyor
Son dakika: Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katıyor! Anlaşma sağlandı...
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Sen tek adamsın, 20 yıl yenilsen de partinin başından gitmezsin
ARKADAŞINA GÖNDER
Savunmaya yeni kule!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA