Savunmaya yeni kule!

Defansı uzun isimlerle kurmak isteyen Bjelica'nın özel isteğiyle transfer edilen 25 yaşındaki stoper, Udinese'denkiralandı. Hırvat oyuncu, imzayı atıp Slovenya kampına katılacakeknik direktör Bjelica'nın savunmayı uzun boylu oyunculardan kurmak istemesi nedeniyle stoper arayışlarını bu yönde sürdüren Trabzonspor, Udinese'nin 1.94 cm'lik oyuncusu Filip Benkovic'i renklerine bağladı.Dün Türkiye'ye gelen ve bugün sağlık kontrolünden geçirilecek olan 25 yaşındaki futbolcunun,Joaquin Fernandez'den de iyi haber geldi. Önceki gün Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan 27 yaşındaki İspanyol stoperde korkulan olmadı. Fernandez'in travmaya bağlı sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edildi.- Dinamo Zagreb öz kaynağından çıkan oyuncu, 7 farklı takımda forma giydi.- 163 maçta 10 gol atmayı başaran Benkovic, bunların 7'sini boyunun avantajını kullanarak kafayla ağlara yolladı.- Hırvat stoper, sakatlığından dolayı son 3 sezonda sadece 13 maçta oynadığı kulübü yalnız bıraktı.- Kariyerinde 3 farklı takımda (Celtic, D.Zagreb, Leicester City) 8 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.