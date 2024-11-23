Scout şefi bıraktı

Trabzonspor'da dün flaş bir ayrılık yaşandı. Bordomavili kulüpteyazılı bir açıklama yaparak görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş bir açıklama yaparak, futbolcu izleme ve karar verme konusundaki yetkileri İhsan Gündüz Derelioğlu'na verdiğini bildirmişti. Bu gelişmenin ardından Eren Mert, kendi üzerine bir sorumlunun getirilmesini kabul etmeyerek istifa etti.