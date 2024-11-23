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Giriş Tarihi: 23.11.2024

Scout şefi bıraktı

Güneş’in, futbolcu izleme ve karar verme konusundaki yetkileri Derelioğlu’na vermesinin ardından Mert, kendi üzerine sorumlu getirilmesini kabul etmeyerek görevinden ayrıldı

YUNUS EMRE SEL
Scout şefi bıraktı
Trabzonspor'da dün flaş bir ayrılık yaşandı. Bordomavili kulüpte Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte göreve başlayan ve yaklaşık 2 yıldır scout şefliği görevini yürüten Eren Mert, yazılı bir açıklama yaparak görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş bir açıklama yaparak, futbolcu izleme ve karar verme konusundaki yetkileri İhsan Gündüz Derelioğlu'na verdiğini bildirmişti. Bu gelişmenin ardından Eren Mert, kendi üzerine bir sorumlunun getirilmesini kabul etmeyerek istifa etti.



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Scout şefi bıraktı
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