Şenol Güneş ile görüşme günü

Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından yönetim de yeni teknik direktör için milli arada hızla çözümü bulacak. Başkan Ertuğrul Doğan, bugün İstanbul'da Şenol Güneş ile bir araya gelecek. Bir süredir Trabzon'da tatil yapan Güneş ile Doğan'ın görüşmesinin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor. 72 yaşındaki Şenol Güneş en son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Başarılı teknik adam istifa ederek görevinden ayrılmıştı.İhsan Derelioğlu 1994'te Şenol Güneş'in ekibinde kaleci antrenörü olarak başladığı Trabzonspor kariyerinde yardımcı antrenör, altyapı antrenörü, futbol ve scout direktörü görevlerinin ardından dün de takımın teknik direktörü olarak sahadaydı.