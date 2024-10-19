Şenol Güneş tarih yazacak!

Milli ara sonrası bugün Başakşehir maçı ile Süper Lig'e yeniden start verecek olan Trabzonspor için bu karşılaşmayı en az 3 puan kadar değerli hale getiren bir detay daha var.Bugüne kadar çıktığı 999 karşılaşmada 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet alanKariyerinde iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa bulunan Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başında ise 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük sevinci yaşayarak en büyük başarısına imza atmıştı.Şimdiye kadar 7 farklı takım çalıştıran tecrübeli teknik direktör için bugünkü mücadele öncesi stadyumda özel etkinliklerle bir kutlama yapılacağı öğrenildi.Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Başakşehir'i konuk ediyor.Milli arayı yenilenme ve sakatların tedavisi için en iyi şekilde değerlendiren Fırtına, Başakşehir engelini geçip yeni bir sayfa açmaktan başka bir şey düşünmüyor. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.