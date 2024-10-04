Serdar saatçı göreve

Trabzonspor'da Denswil'in sakatlanması sonrası Serdar Saatçı'ya forma şansı doğdu. Bordo-mavili formayı ilk kez geçen hafta Konyaspor maçının son dakikalarında sırtına geçiren yeni transferin yaşanan sakatlıklar sonrası Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, "Serdar şans bulduğunda bunu iyi değerlendirirse oynamaya devam eder" demişti. Öte yandan 21 yaşındaki stoper de yaşanan gelişmeler sonrasında Hatayspor sınavı öncesi heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdi.