Sevinmeyi unuttu!

UĞURCAN YİNE KALESİNDE DEVLEŞTİ
Trabzonspor'da
sezona iyi başlayan kaleci Uğurcan Çakır, performansını Eyüpspor karşısında da sürdürdü. 28 yaşındaki eldiven, zorlu mücadelede 6 net kurtarış yaparken Karadeniz ekibinin puan almasında etkili oldu. Uğurcan bu sezon maç başına 6.5 kurtarış değeri yakalarken 5 maçta kalesini gole kapattı. Müsabaka sonunda tribüne giden kaptan Uğurcan, skordan dolayı memnun olmayan bordo-mavili taraftarlarla da konuştu.
PENALTIYA VAR MÜDAHALESİ
Maçın 77. dakikasında Mendy ile girdiği ikili mücadelede Seşlar yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında VAR'da yapılan incelemenin ardından pozisyonu izlemeye çağrılan Atilla Karaoğlan, sonrasında penaltıyı iptal edip Seşlar'a sarı kart verdi
ENIS DESTAN SAKATLANDI
TRABZONSPOR'UN forveti Enis Destan talihsiz bir sakatlık yaşadı. Mücadelenin 90. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yere düşen
ve acısı yüzüne yansıyan 22 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi. Maçın ardından da kolu askıda, ambulansla hastaneye götürüldü. Genç oyuncunun net durumu bugün belli olacak.
SAVİC&VİSCA ŞOKU
İKİ
sakatlık planların da değişmesine neden oldu. Edin Visca ağrıları nedeniyle ilk 11'e yazılmadı ve dinlendirildi. Asıl şok ise Savic'te yaşandı. Isınma sırasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden deneyimli oyuncu son anda kadrodan çıkarıldı. Savic yerine Mendy stopere çekilirken Lundstram ilk 11'e alındı...