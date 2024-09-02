Sevinmeyi unuttu!

sezona iyi başlayan kaleci Uğurcan Çakır, performansını Eyüpspor karşısında da sürdürdü. 28 yaşındaki eldiven, zorlu mücadelede 6 net kurtarış yaparken Karadeniz ekibinin puan almasında etkili oldu. Uğurcan bu sezon maç başına 6.5 kurtarış değeri yakalarken 5 maçta kalesini gole kapattı. Müsabaka sonunda tribüne giden kaptan Uğurcan, skordan dolayı memnun olmayan bordo-mavili taraftarlarla da konuştu.Maçın 77. dakikasında Mendy ile girdiği ikili mücadelede Seşlar yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında VAR'da yapılan incelemenin ardından pozisyonu izlemeye çağrılan Atilla Karaoğlan, sonrasında penaltıyı iptal edip Seşlar'a sarı kart verdiTRABZONSPOR'UN forveti Enis Destan talihsiz bir sakatlık yaşadı.ve acısı yüzüne yansıyan 22 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi. Maçın ardından da kolu askıda, ambulansla hastaneye götürüldü. Genç oyuncunun net durumu bugün belli olacak.sakatlık planların da değişmesine neden oldu. Edin Visca ağrıları nedeniyle ilk 11'e yazılmadı ve dinlendirildi. Asıl şok ise Savic'te yaşandı. Isınma sırasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden deneyimli oyuncu son anda kadrodan çıkarıldı. Savic yerine Mendy stopere çekilirken Lundstram ilk 11'e alındı...