Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Şiddetle kınıyoruz!’
Giriş Tarihi: 18.10.2022

Şiddetle kınıyoruz!’

Şiddetle kınıyoruz!’

Beşiktaş deplasmanında Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır’a yapılan kötü tezahüratlara Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu böyle tepki gösterdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş maçında Abdullah Avcı ve kaleci Uğurcan'a yapılan kötü tezahüratı kınadı. Kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş ile oynadığımız maçta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle Kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz. Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız. Sporu dolayısı ile futbolu bir bütün kabul edip, her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir. Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz."

ABDÜLKADİR ÖMÜR ATEL İLE OYNAYACAK
TRABZONSPOR'UN Beşiktaş maçında sol elinin üstüne düşen Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı açıklandı. 23 yaşındaki futbolcunun yapılan tetkiklerinde, sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği duyuruldu. Oyuncuya atel uygulandığı ve tedavisine başlandığı bildirildi. Abdülkadir'in oynamasına engel bir durum olmadığı ve görev verilmesi halinde Sivasspor mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan flaş açıklama! Büyük müjdelerimiz var: 28 Ekim'de Başkan Erdoğan açıklayacak
Son dakika: 52 madde TBMM'de kabul edildi! Kovid maske cezaları ve KYK kredi faizleri siliniyor
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'dost ateşi': Etrafında haddinden fazla Amerikancı var
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 2023 Asgari ücret zammı açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
Billur Kalkavan sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı kaç yaşında, nereli?
ABD'yle kritik görüşme! Türkiye'den F-16 mesajı
Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir, en çok hangi burç etkilenecek?
Son dakika: Rusya'da savaş uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Şiddetle kınıyoruz!’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA