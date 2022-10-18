Şiddetle kınıyoruz!’

Kulübün internet sitesindenyayınlanan açıklamada, Ağaoğlu şuifadeleri kullandı: "Sahadaki futbolcudan kenardaki teknikekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbolbir bütündür.Sporu dolayısı ile futbolubir bütün kabul edip, her aşamadaçirkinleştirmenin değil güzelleştirmeninçabasını göstermek gerekirkenmaçta yaşananları kabul etmek mümkündeğildir. Bu vesile ile herkesi birkere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğedavet ediyoruz."TRABZONSPOR'UN Beşiktaş maçında sol elinin üstüne düşen Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı açıklandı. 23 yaşındaki futbolcunun yapılan tetkiklerinde, sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği duyuruldu. Oyuncuya atel uygulandığı ve tedavisine başlandığı bildirildi. Abdülkadir'in oynamasına engel bir durum olmadığı ve görev verilmesi halinde Sivasspor mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.