Şiddetle kınıyoruz!’

Trabzonspor Başkanı AhmetAğaoğlu, Beşiktaş maçındaAbdullah Avcı ve kaleciUğurcan'a yapılan kötü tezahüratıkınadı. Kulübün internet sitesindenyayınlanan açıklamada, Ağaoğlu şuifadeleri kullandı: "Beşiktaş ile oynadığımızmaçta Teknik DirektörümüzAbdullah Avcı ve özellikle KaptanımızUğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan,sportmenliğe ve genel ahlak kurallarınaaykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz.Sahadaki futbolcudan kenardaki teknikekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbolbir bütündür. Bu bütünlüğe zevalgetirecek her türlü davranışın şiddetile karşısındayız. Sporu dolayısı ile futbolubir bütün kabul edip, her aşamadaçirkinleştirmenin değil güzelleştirmeninçabasını göstermek gerekirkenmaçta yaşananları kabul etmek mümkündeğildir. Bu vesile ile herkesi birkere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğedavet ediyoruz."
ABDÜLKADİR ÖMÜR ATEL İLE OYNAYACAK
TRABZONSPOR'UN Beşiktaş maçında sol elinin üstüne düşen Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı açıklandı. 23 yaşındaki futbolcunun yapılan tetkiklerinde, sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği duyuruldu. Oyuncuya atel uygulandığı ve tedavisine başlandığı bildirildi. Abdülkadir'in oynamasına engel bir durum olmadığı ve görev verilmesi halinde Sivasspor mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.