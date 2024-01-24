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Giriş Tarihi: 24.1.2024

Sıkıntı kalmadı

YUNUS EMRE SEL
Sıkıntı kalmadı

Mendy, maç içinde zaman zaman konsantrasyon kaybettiğini ve çok çalışarak bunu çözdüğünü söyledi

Sezon başında Trabzonspor kadrosuna katılan ve takımın değişilmez isimlerinden biri haline gelen Batista Mendy, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Sezon sonu hedeflerinin Avrupa bileti olduğunu belirten Fransız ön libero, kendisi ile ilgili geliştirmesi gereken özellikleri de şöyle paylaştı: "Ben çok savaşan, sahada her şeyini takımı ve arkadaşları için veren biriyim. Özellikle top kazanma ve geçişlerdeki yeteneğim ile takımıma yardımcı olmak için çalışıyorum." "Maç içinde zaman zaman kaybolan konsantrasyonum olabiliyor. Bu önemli bir eksiklikti benim için. Ama bu sorunu çözmek için çok çalıştım. Bir de kafa vuruşlarını buna ekleyebilirim, özellikle kornerlerde kafa vuruşlarımı daha geliştirmem gerekiyor." Avrupa hedefi olduğunu da belirten 24 yaşındaki Fransız futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Benim bu sezon için hedefim takımımızla iyi bir sezon geçirerek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak. Bu benim için olmazsa olmaz. Geçen zaman, Trabzonspor olarak lehimize işliyor. İnanıyorum ki her açıdan daha iyi günler bizi bekliyor. Hayalim ise gelecek yıllarda dünyanın en büyük kulüpleri Manchester City ve Real Madrid'de oynamak."

FIRTINA'YA KAPILMADI RANGERS'A YAKIN
BORDO-MAVİLİLERİN scout ekibi tarafından alınması yönünde rapor sunulan isimlerden olan Mohamed Diomande, İskoç ekibi Rangers'a yakın… Nordsjaelland forması giyen Fildişi Sahilli orta saha için kulübü 5 milyon Euro isterken, Danimarka basınında bu transfer için Trabzonspor'un da adı geçiyor.

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TRABZONSPOR, yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Abdullah Avcı yönetiminde devam etti. Uzun süreli sakatlığının ardından Trabzon'a dönen Mislav Orsic de antrenmanlarda güç depolamaya ve fiziksel olarak takımla aynı seviyeye gelmeye çalışıyor

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