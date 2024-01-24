Sıkıntı kalmadı

Sezon başında Trabzonspor kadrosuna katılan ve takımın değişilmez isimlerinden biri haline gelen Batista Mendy, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Sezon sonu hedeflerinin Avrupa bileti olduğunu belirten Fransız ön libero, kendisi ile ilgili geliştirmesi gereken özellikleri de şöyle paylaştı: "Ben çok savaşan, sahada her şeyini takımı ve arkadaşları için veren biriyim. Özellikle top kazanma ve geçişlerdeki yeteneğim ile takımıma yardımcı olmak için çalışıyorum."Ama bu sorunu çözmek için çok çalıştım. Bir de kafa vuruşlarını buna ekleyebilirim, özellikle kornerlerde kafa vuruşlarımı daha geliştirmem gerekiyor." Avrupa hedefi olduğunu da belirten 24 yaşındaki Fransız futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Benim bu sezon için hedefim takımımızla iyi bir sezon geçirerek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak.Geçen zaman, Trabzonspor olarak lehimize işliyor.Hayalim ise gelecek yıllarda dünyanın en büyük kulüpleri Manchester City ve Real Madrid'de oynamak."scout ekibi tarafından alınması yönünde rapor sunulan isimlerden olan Mohamed Diomande, İskoç ekibi Rangers'a yakın…TRABZONSPOR, yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Abdullah Avcı yönetiminde devam etti. Uzun süreli sakatlığının ardından Trabzon'a dönen Mislav Orsic de antrenmanlarda güç depolamaya ve fiziksel olarak takımla aynı seviyeye gelmeye çalışıyor