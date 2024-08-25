Şimdi sıra Onuachu’da!

Şu ana kadar kadrosuna 11 ismi katan Trabzonspor, pivot santrfor takviyesiyle transferi noktalayacak. Muhammed Cham'da olduğu gibi Avrupa'daki transfer sezonunun bitimine az bir süre kala Clermont'un inadını kıran Trabzonspor, aynı baskıyı Paul Onuachu'nun kulübü Southampton üzerinde de kurdu.Oyuncunun menajeri Southampton yetkililerine, "diyerek Trabzon konusundaki arzularını dile getirdi.Trabzonspor kulübü yetkilileri kısa süre içerisinde bu transferi sonuçlandırmak için çok yoğun bir uğraş veriyor.