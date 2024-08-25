Şimdi sıra Onuachu’da!

Şu ana kadar kadrosuna 11 ismi katan Trabzonspor, pivot santrfor takviyesiyle transferi noktalayacak. Muhammed Cham'da olduğu gibi Avrupa'daki transfer sezonunun bitimine az bir süre kala Clermont'un inadını kıran Trabzonspor, aynı baskıyı Paul Onuachu'nun kulübü Southampton üzerinde de kurdu. İngiliz ekibinin kadrosunda düşünmediği Nijeryalı yıldızdan ise bordo-mavililere sevindirecek haber geldi.
'ONLAR BİZİ, BİZ DE ONLARI İSTİYORUZ'
Oyuncunun menajeri Southampton yetkililerine, "Bizi zaten isteyen bir kulüp var. Biz de onları istiyoruz. Bu sorun çözülsün"
diyerek Trabzon konusundaki arzularını dile getirdi. Fırtına, daha önce Onuachu için kulübüne 2 milyon Euro'su bonus olmak üzere 7 milyon Euro önermişti.
Trabzonspor kulübü yetkilileri kısa süre içerisinde bu transferi sonuçlandırmak için çok yoğun bir uğraş veriyor.