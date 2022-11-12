Şimdi uzaklardasın

Bordo-mavili takım, Ankaragücü deplasmanında 70. dakikada Bardhi’nin golüyle öne geçti. 4 dakika sonra Tolga Ciğerci penaltıdan ağları sarsıp puanları paylaştırdı
YUSUF TEL TEL DÖKÜLDÜ
Trabzonspor'da Bakasetas'ın yokluğunda on numara olarak ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, beklenen performansı gösteremedi. 45 dakika sahada kalabilen 25 yaşındaki futbolcu 20 kez topla buluşurken, 11 pasında %45 isabet buldu ve sahanın en kötüsü oldu. Ayrıca 3 ortasında da adresi tutturamadı. Yusuf hiç şut atamadı ve girdiği 5 ikili mücadelenin de 1'ini kazanabildi
BARDHİ 84 GÜN SONRA
Trabzonspor'un golünü atan Enis Bardhi, ligde 84 gün sonra (9 maç) ağları havalandırdı. En son Antalyaspor filelerini bulan Kuzey Makedonyalı futbolcu, bu maçta 2 gol atmıştı. Bardhi toplam gol sayısını 4'e yükseltti.
TAKIMA 8 GÜN İZİN
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 45 günlük Dünya Kupası arası nedeniyle oyuncularına Ankaragücü maçının ardından 8 gün izin verdi. Bordo-mavili takım, 21 Kasım tarihinde Trabzon'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.