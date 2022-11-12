Şimdi uzaklardasın

Trabzonspor'da Bakasetas'ın yokluğunda on numara olarak ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, beklenen performansı gösteremedi. 45 dakika sahada kalabilen 25 yaşındaki futbolcu 20 kez topla buluşurken, 11 pasında %45 isabet buldu ve sahanın en kötüsü oldu. Ayrıca 3 ortasında da adresi tutturamadı. Yusuf hiç şut atamadı ve girdiği 5 ikili mücadelenin de 1'ini kazanabildiTrabzonspor'un golünü atan Enis Bardhi, ligde 84 gün sonra (9 maç) ağları havalandırdı. En son Antalyaspor filelerini bulan Kuzey Makedonyalı futbolcu, bu maçta 2 gol atmıştı. Bardhi toplam gol sayısını 4'e yükseltti.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 45 günlük Dünya Kupası arası nedeniyle oyuncularına Ankaragücü maçının ardından 8 gün izin verdi. Bordo-mavili takım, 21 Kasım tarihinde Trabzon'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.