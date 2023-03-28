Şimdilik Orhan Ak sezon sonu Montella

Yapılan toplantıda, Adana Demirspor’un İtalyan hocasının ismi öne çıktı. Montella’nın şu an görevde olması nedeniyle bordo-mavililer, bu sezonun sonuna kadar Orhan Ak ile yola devam edileceğini açkı ladı
Trabzonspor'da tek aday olarak girdiği başkanlık seçimini 919 oy ile kazanan Ertuğrul Doğan ve yeni yönetimi, teknik direktör konusuyla ilgili hemen düğmeye bastı. Yönetim içerisinde yapılan toplantıda, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'nın ismi öne çıktı. 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcınınkendilerineçok uygun bir teknikadam olduğunu düşünenve oy birliğine varan yöneticiler, Montella'nın şu an görevde olması nedeniyle beklemeye geçti.
'BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ'
Bu nedenle bordo-mavili idareciler, Abdullah Avcı'nın istifası sonrası takımın başında kalan yardımcı antrenör Orhan Ak ile sezon sonuna kadar yola devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantıda, bu sezon sonuna kadarTeknik Direktör Orhan Ak ileçalışılmasına oy birliğiyle kararverilmiştir. Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.
'BANA ÇOK UYGUN''
ADANA Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3 Aralık 2022'de SABAH Spor'a bir röportaj vermiş ve açıklamaları ses getirmişti. İtalyan çalıştırıcı, "Kendinizi hangi ligeuygun görüyorsunuz" sorusuna, "Türkiye bana çok uygun bir lig' yanıtını verip, İngiltere PremierLig'de çalışma hayali olduğunu da belirtmişti. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un başına geçen 48 yaşındaki hoca ile Mavi Şimşekler sezonu 9. sırada tamamlamıştı. Bu sezon ise24 lig maçında 11 galibiyet, 9beraberlik ve 4 mağlubiyeti olanVincenzo Montella, 1.75 puanortalaması tutturdu. Takımı da4. sırada bulunuyor.