Şimdilik Orhan Ak sezon sonu Montella

Trabzonspor'da tek aday olarak girdiği başkanlık seçimini 919 oy ile kazanan Ertuğrul Doğan ve yeni yönetimi, teknik direktör konusuyla ilgili hemen düğmeye bastı. Yönetim içerisinde yapılan toplantıda, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'nın ismi öne çıktı. 48 yaşındakiMontella'nın şu an görevde olması nedeniyle beklemeye geçti.Bu nedenle bordo-mavili idareciler, Abdullah Avcı'nın istifası sonrası takımın başında kalan yardımcı antrenör Orhan Ak ile sezon sonuna kadar yola devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantıda,Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.ADANA Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3 Aralık 2022'de'a bir röportaj vermiş ve açıklamaları ses getirmişti. İtalyan çalıştırıcı,sorusuna, "Türkiye bana çok uygun bir lig' yanıtını verip,da belirtmişti. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un başına geçen 48 yaşındaki hoca ile Mavi Şimşekler sezonu 9. sırada tamamlamıştı.