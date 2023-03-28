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Giriş Tarihi: 28.3.2023

Şimdilik Orhan Ak sezon sonu Montella

YUNUS EMRE SEL
Şimdilik Orhan Ak sezon sonu Montella

Yapılan toplantıda, Adana Demirspor’un İtalyan hocasının ismi öne çıktı. Montella’nın şu an görevde olması nedeniyle bordo-mavililer, bu sezonun sonuna kadar Orhan Ak ile yola devam edileceğini açkı ladı

Trabzonspor'da tek aday olarak girdiği başkanlık seçimini 919 oy ile kazanan Ertuğrul Doğan ve yeni yönetimi, teknik direktör konusuyla ilgili hemen düğmeye bastı. Yönetim içerisinde yapılan toplantıda, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'nın ismi öne çıktı. 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının kendilerine çok uygun bir teknik adam olduğunu düşünen ve oy birliğine varan yöneticiler, Montella'nın şu an görevde olması nedeniyle beklemeye geçti.

'BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ'
Bu nedenle bordo-mavili idareciler, Abdullah Avcı'nın istifası sonrası takımın başında kalan yardımcı antrenör Orhan Ak ile sezon sonuna kadar yola devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantıda, bu sezon sonuna kadar Teknik Direktör Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.




'BANA ÇOK UYGUN''
ADANA Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3 Aralık 2022'de SABAH Spor'a bir röportaj vermiş ve açıklamaları ses getirmişti. İtalyan çalıştırıcı, "Kendinizi hangi lige uygun görüyorsunuz" sorusuna, "Türkiye bana çok uygun bir lig' yanıtını verip, İngiltere Premier Lig'de çalışma hayali olduğunu da belirtmişti. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'un başına geçen 48 yaşındaki hoca ile Mavi Şimşekler sezonu 9. sırada tamamlamıştı. Bu sezon ise 24 lig maçında 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyeti olan Vincenzo Montella, 1.75 puan ortalaması tutturdu. Takımı da 4. sırada bulunuyor.

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Şimdilik Orhan Ak sezon sonu Montella
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