Sıra sizde!

Trabzonspor
Başkanı Ertuğrul Doğan, camiaya önemli mesajlar verdi. Başkan, "Trabzonspor olarak çok uzun süredir titizlikle yürüttüğümüz transfer politikamız, scouting ekibimizin yardımı ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın gözetiminde sürdürülüyor
. Önümüzdeki günlerde tüm eksiklerimizi tamamlayacağız ve bunu mali disiplinimizden uzaklaşmadan yerine getireceğiz" ifadesini kullandı. Başka takımların, taraftarlarına 12. Adam dediğini vurgu yapan Doğan, "Siz Trabzonsporlusunuz. 15 adam gücünde olun. Sesiniz gür çıksın. İnadınız inat olsun. Bu şanlı takımı bir gün bile yalnız bırakmayın. Küsüp sırtınızı dönmeyin. Dünyanın en büyük kulüplerinin yaptığı gibi kesintisiz güç kaynağı sağlayın. İşte bu kadar çok Trabzonsporlu olun ve bu büyük sezonda şampiyonluğu herkesten çok isteyin. Çünkü biz bu kadar çok istersek, dışarıda fırtına kopacak demektir
" şeklinde konuştu.