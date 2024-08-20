Sıra sizde!

Başkanı Ertuğrul Doğan, camiaya önemli mesajlar verdi. Başkan, ". Önümüzdeki günlerde tüm eksiklerimizi tamamlayacağız ve bunu mali disiplinimizden uzaklaşmadan yerine getireceğiz" ifadesini kullandı. Başka takımların, taraftarlarına 12. Adam dediğini vurgu yapan Doğan, "Siz Trabzonsporlusunuz. 15 adam gücünde olun." şeklinde konuştu.