Slaven Bilic’le görüştük

Ertuğrul Doğan, temas kurdukları hocaları da şöyle açıkladı: "Trabzonspor'un ekonomisi sebebiyle bir hocaya gidip 4.5-5 milyon Euro para vermem mümkün değil. Trabzonspor'u yarıştırabilecek, herkesin saygı duyduğu bir teknik direktörü takımın başına getireceğiz. Bunu en yakın zamanda yapmayı planlıyoruz. İlerleme kaydettiğimiz isimler var. Sergen Yalçın ile görüştük. Şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi bize. Slaven Bilic ile menajeri aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. İlerleme kaydettiğimiz isimler de var. Ciddi yere götürdüğüm görüşmeler var şu anda. Her an bitebilir."