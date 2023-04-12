Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Slaven Bilic’le görüştük
Giriş Tarihi: 12.4.2023

Slaven Bilic’le görüştük

Ertuğrul Doğan, temas kurdukları hocaları da şöyle açıkladı: "Trabzonspor'un ekonomisi sebebiyle bir hocaya gidip 4.5-5 milyon Euro para vermem mümkün değil. Trabzonspor'u yarıştırabilecek, herkesin saygı duyduğu bir teknik direktörü takımın başına getireceğiz. Bunu en yakın zamanda yapmayı planlıyoruz. İlerleme kaydettiğimiz isimler var. Sergen Yalçın ile görüştük. Şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi bize. Slaven Bilic ile menajeri aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdik. İlerleme kaydettiğimiz isimler de var. Ciddi yere götürdüğüm görüşmeler var şu anda. Her an bitebilir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg damgası! Kabine üyeleri yerli otomobili Ankara Spor Salonu'nun önüne çekti
Yer: İstanbul Maltepe! Vatandaşı çileden çıkartan görüntüler Çuval çuval soğanı çöpe attılar...
ABD'den Türkiye'ye skandal tehdit: Sky News'e konuşan Pentagon yetkilisi SİHA'lara işaret etti! PKK/YPG'ye açık desteğin dozunu artırdılar!
Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...
Kemal Kılıçdaroğlu 'bakanlık vadettiği' 2 ismi açıkladı: Terörü öven skandal sözleri ortaya çıktı!
AK Parti Seçim Beyannamesi’nde ilan edildi: 1999 öncesi yapılara zorunlu olacak
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya yakalandı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan "PKK ile müzakere" itirafı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Slaven Bilic’le görüştük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA