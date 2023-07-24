Şok! Ursic sakatlandı

Hırvat futbolcu, çift kale maçta sağ dizinden sakatlandı. Durumu bugünkü MR sonrası netleşecek
Trabzonspor'un dünkü idmanında üzücü bir olay gerçekleşti. Geçen sezon sakatlıklardan çok çeken Karadeniz ekibi, bu sezon ilk şoku yeni transfer JoaquinFerdandez ile yaşamıştı. Dün ise Bjelica'nın özellikle takımda görmek istediği, Fırtına'nın yeni transferi Mislav Orsic sakatlandı. Slovenya kampında sabah çalışması sırasında Hakan Yeşil ile girdiği ikili mücadelede Hırvat sol kanat oyuncusu yerde kaldı. Sağdizinden sorun yaşayan ve acı içinde kıvrananOrsic, arkadaşlarının da yardımıylakenara alınırken kontroller için golf arabasıile sahadan ayrıldı. Trabzonspor, resmi açıklama yaparak bugün çekilecek MR sonrasında oyuncunun durumunun netleşeceğini duyurdu.