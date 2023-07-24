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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Şok! Ursic sakatlandı

Şok! Ursic sakatlandı

Hırvat futbolcu, çift kale maçta sağ dizinden sakatlandı. Durumu bugünkü MR sonrası netleşecek

Trabzonspor'un dünkü idmanında üzücü bir olay gerçekleşti. Geçen sezon sakatlıklardan çok çeken Karadeniz ekibi, bu sezon ilk şoku yeni transfer Joaquin Ferdandez ile yaşamıştı. Dün ise Bjelica'nın özellikle takımda görmek istediği, Fırtına'nın yeni transferi Mislav Orsic sakatlandı. Slovenya kampında sabah çalışması sırasında Hakan Yeşil ile girdiği ikili mücadelede Hırvat sol kanat oyuncusu yerde kaldı. Sağ dizinden sorun yaşayan ve acı içinde kıvranan Orsic, arkadaşlarının da yardımıyla kenara alınırken kontroller için golf arabası ile sahadan ayrıldı. Trabzonspor, resmi açıklama yaparak bugün çekilecek MR sonrasında oyuncunun durumunun netleşeceğini duyurdu.

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Şok! Ursic sakatlandı
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