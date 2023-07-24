Şok! Ursic sakatlandı

rabzonspor'un dünkü idmanında üzücü bir olay gerçekleşti. Geçen sezon sakatlıklardan çok çeken Karadeniz ekibi, bu sezonile yaşamıştı. Dün ise Bjelica'nın özellikle takımda görmek istediği, Fırtına'nın yeni transferi Mislav Orsic sakatlandı. Slovenya kampında sabah çalışması sırasında Hakan Yeşil ile girdiği ikili mücadelede Hırvat sol kanat oyuncusu yerde kaldı.Trabzonspor, resmi açıklama yaparak bugün çekilecek MR sonrasında oyuncunun durumunun netleşeceğini duyurdu.