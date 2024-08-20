Son aday Ducksch

Trabzonspor'da yılan hikâyesine dönen forvet transferinde yeni bir isim daha gündeme geldi. Bugüne kadar Paul Onuachu, Wout Weghorst ve Rey Manaj gibi isimlerle gerçekleştirdiği görüşmelerden istediği sonucu alamayan bordo- mavililer, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen forması giyen Alman forvet Marvin Ducksch için kulübüne resmi teklif yaptı.Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan ve Bremen kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncu, Almanya Milli Takımı'nda da görev yaptı. Kariyerinde çıktığı 423 müsabakada 211 gol atan ve 99 asist yapan Ducksch, geçtiğimiz sezon 34 maçta 13 gol-10 asistlik skor katkısı sağlamayı başardı.Kariyerine Dortmund altyapısında başlayan Ducksch, daha sonra yine Almanya'da Paderborn, St. Pauli, Kiel, Düsseldorf ve Hannover formaları giydi. Son olarak 2021-22'de 4 milyon Euro bonservisle Bremen'e imza atan 1.88'lik forvet, son beş sezonda sakatlıkları sebebiyle sadece 5 maç kaçırdı.