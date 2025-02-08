Son aday Ugrinic

Transferde hızlanarak Danylo Sikan, Oleksandr Zubkov ve Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağlayan Trabzonspor, 8 numara ve stoper için de yeni hamleler yapılıyor. Bordo-mavililer, son olarak Filip Ugrinic'i gündemine aldı. 26 yaşındaki merkez orta saha, Young Boys'ta forma giyiyor. İsviçre ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.84 boyundaki futbolcu, menajerler tarafından kulübe önerildi. Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen tecrübeli oyuncuya scout ekibi de olumlu rapor verdi. Karadeniz devinin, 3 milyon Euro'luk bir öneriyle Young Boys'un kapısını çalması bekleniyor.