Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı hedefi belirledi! Flaş Hamsik kararı...

Trabzonspor'u hem lig hem de Avrupa'da çok kritik maçlar bekliyor. Sezonun geri kalan bölümünde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi ve bir beraberlik alarak 10 puan toplayan bordo-mavililer, Avrupa Ligi H Grubu'nda da ilk maçını kaybetmişti. Karadeniz ekibini Adana Demirspor ile başlayacak olan süreçte ise çok sıkışık bir trafik bekliyor. Yarın Adana ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Fırtına, ardından bir ay içinde 6 kritik mücadeleye çıkacak. Bu maçlardan ikisi Avrupa Ligi'nde önce Kızılyıldız, ardından ise Monaco ile deplasmanda oynanacak.

MİNİ REVİZYON GELİYOR

Trabzonspor'da öncelikli hedef 3'ü ligde ikisi Avrupa'da olmak üzere önündeki 5 maçta 15 puan kazanmak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1 ay içerisinde oynanacak olan bu karşılaşmalarda kadroda sürekli mini revizyonlar yaparak, geçiş sürecini en az sakatlıklarla atlatmaya çalışacak.

MAREK HAMSİK İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, 5 haftalık sakatlık sürecinin ardından son iki karşılaşmada oyuna sonradan dahil olmuştu. Bu sürede çalışmalarına devam eden ve fizik eksiğini kapatan 34 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor maçıyla birlikte ilk 11'deki yerini geri alacak.

KIZILYILDIZ MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. 15 Eylül Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları 250 TL ila 1250 TL arasında değişiyor.