Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırtına zorlu Ümraniyespor deplasmanına konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan, Allyson, Tomi, Ermir, Kartal, Sackey, Oğuz, Onur, Valentin, Umut
TRABZONSPOR: Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny
Bordo-mavili takımda Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Bu futbolcular, hazır olmaları halinde maçta görev alabilecekler. Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.