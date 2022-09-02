Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırtına zorlu Ümraniyespor deplasmanına konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 2.9.2022 19:51 Son Güncelleme: 2.9.2022 20:04

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırtına zorlu Ümraniyespor deplasmanına konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırtına zorlu Ümraniyespor deplasmanına konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…

Son dakika Trabzonspor haberleri… Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, 5. hafta maçında ligin yeni ekibi Ümraniyespor’a konuk oluyor. Saat 21.00’de başlayacak mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. İşte karşılaşmanın ilk 11’leri ve tüm detayları…

Son dakika haberleri… Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'la deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı, Serkan, Allyson, Tomi, Ermir, Kartal, Sackey, Oğuz, Onur, Valentin, Umut

TRABZONSPOR: Taha, Dorukhan, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny

Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan, Galatasaray ile de sahasında golsüz berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puan kayıplarını telafi etmek istiyor.

Bordo-mavili takımda Marek Hamsik, Anastisos Bakasetas ve Abdülkadir Ömür, iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Bu futbolcular, hazır olmaları halinde maçta görev alabilecekler. Uğurcan Çakır, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Bruno Peres'in ise sakatlıkları sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?
KYK yurt başvuru sonuçları tıkla sorgula! 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GSB kura sonuçları 2022 isim listesi İŞKUR: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Aile Destek Programı eylül ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır, nereden?
Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji'den 10 il için kritik yağış bilgisi
2022 Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Programı ödemeleri güncel durum
Kırtasiye yardımı başvuru nasıl yapılır, ne zamana kadar sürüyor, ne kadar? Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı e devlet
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuzu yayımlandı mı? 2022 YKS ek tercih boş kontenjan sorgulama üniversite tercihleri başladı mı?
Son dakika | Avrupa için korkutan uyarı; Kitlesel yoksulluk ve açlık yaşanabilir
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırtına zorlu Ümraniyespor deplasmanına konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA