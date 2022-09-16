Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Kızılyıldız'ı yendi, servet kazandı!
Giriş Tarihi: 16.9.2022 11:19

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Kızılyıldız'ı yendi, servet kazandı!

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Kızılyıldız’ı yendi, servet kazandı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Kızılyıldız'ı sahasında 2-1 yenen Trabzonspor ilk galibiyetini alırken, 3 puan sonrası kasasını da doldurdu.

Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişatına da Kızılyıldız maçı ile nokta koydu. Bordo-mavili kulüp, Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken dün bu şanssızlığını kırdı.

Trabzonspor son galibiyetini Kasım 2014'te Ukrayna ekibi M.Kharkiv karşısında alırken 8 yıl sonra bir zafer daha geldi.

ÖMÜR'E SOYUNMA ODASINDA SERUM VERİLDİ

Oyuna 61. dakikada dahil olan ancak midesindeki ağrılar sonrasında 79'da oyundan sedye ile çıkan Abdülkadir Ömür'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun midesinde kasılma olduğu ve soyunma odasında serum tedavisi uygulandığı açıklandı.

11.5 MİLYON TL DAHA GELDİ

Bordo-mavililer, Kızılyıldız galibiyeti ile birlikte kasayı da doldurdu. Avrupa Ligi'nde gruplara kalarak 3 milyon 630 bin Euro (66.3 milyon TL) kazanan Karadeniz ekibi dün elde ettiği galibiyetle de 630 bin Euro alıp (11.5 milyon TL) toplamda 77 milyon 800 bin TL geliri cebine koydu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet: TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri 2022 II 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar?
Son dakika | Azerbaycan: 400 Ermeni askeri öldürüldü
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı 2022 | TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir?
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
SON DAKİKA: Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! Cayma hakkı var mı? Daireyi iade edenler parasını alabilir mi?
TOKİ evleri Konya'da nereye yapılacak, hangi ilçelere? TOKİ Konya'da nerede yapılacak, kaç adet?
Son dakika: Avrupalılar faturaları yakıyor! Enerji krizinde son perde
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Kızılyıldız'ı yendi, servet kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA