Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Kızılyıldız’ı yendi, servet kazandı!

Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişatına da Kızılyıldız maçı ile nokta koydu. Bordo-mavili kulüp, Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçında 1 beraberlik ve 3 yenilgi alırken dün bu şanssızlığını kırdı.

Trabzonspor son galibiyetini Kasım 2014'te Ukrayna ekibi M.Kharkiv karşısında alırken 8 yıl sonra bir zafer daha geldi.

ÖMÜR'E SOYUNMA ODASINDA SERUM VERİLDİ

Oyuna 61. dakikada dahil olan ancak midesindeki ağrılar sonrasında 79'da oyundan sedye ile çıkan Abdülkadir Ömür'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun midesinde kasılma olduğu ve soyunma odasında serum tedavisi uygulandığı açıklandı.

11.5 MİLYON TL DAHA GELDİ

Bordo-mavililer, Kızılyıldız galibiyeti ile birlikte kasayı da doldurdu. Avrupa Ligi'nde gruplara kalarak 3 milyon 630 bin Euro (66.3 milyon TL) kazanan Karadeniz ekibi dün elde ettiği galibiyetle de 630 bin Euro alıp (11.5 milyon TL) toplamda 77 milyon 800 bin TL geliri cebine koydu.