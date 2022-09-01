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Giriş Tarihi: 1.9.2022 20:38 Son Güncelleme: 1.9.2022 21:04

Son dakika: Trabzonspor, Maxi Gomez transferinin mali detaylarını açıkladı!

Son dakika: Trabzonspor, Maxi Gomez transferinin mali detaylarını açıkladı!

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Maxi Gomez için 3 milyon Euro bonservis bedelinin 4 taksit halinde ödeneceğini ve Valencia'ya sonraki satıştan %25 pay verileceğini duyurdu.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Valencia ile transferinde anlaşılan Maximiliano Gomez için kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 4 taksit halinde 3 milyon Euro ödenecek. Gomez'in başka bir kulübe transfer olması halinde Valencia'ya ayrıca, transfer olduğu kulübe ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 25'i kadar ödeme yapılacak.

3+1 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

3+1 yıllık anlaşma yapılan Uruguaylı santrafora ise her yıl için 1 milyon 750 bin Euro, her bir sezon için şarta bağlı olmak üzere prim ve Trabzonspor'a ait opsiyon hakkının kullanılması halinde 2025-26 futbol sezonunda 1 milyon 750 bin Euro ödenecek. Gomez'in menajerine de ayrıca futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacak.

'HOŞGELDİN EL TORO'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile İstanbul'da resmi sözleşme imzalayan santrfor için Trabzonspor kulübü mesaj yayınladı. Trabzonspor'dan yayınlanan mesajda "Fırtına'nın Boğa'sı imzayı attı. Trabzonsporumuza hoş geldin 'El Toro' Maxi Gomez" ifadeleri yer aldı.

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Son dakika: Trabzonspor, Maxi Gomez transferinin mali detaylarını açıkladı!
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