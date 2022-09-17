Son dakika: Trabzonspor sakata geldi! Yıldız isimler kervana katıldı...

Son olarak Kızılyıldız ile oynanan maçta da Larsen ve Abdülkadir Ömür, sağlık sıkıntıları nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Ayrıca aynı mücadelede Bartra ve Lahtimi de ufak sorunlar yaşadı. Çok kısa bir süre içerisinde yaşanan sakatlık sayısının artması teknik ekipte keyifleri oldukça kaçırdı.