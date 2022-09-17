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Giriş Tarihi: 17.9.2022 10:41 Son Güncelleme: 17.9.2022 10:42

Son dakika: Trabzonspor sakata geldi! Yıldız isimler kervana katıldı...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor sakata geldi! Yıldız isimler kervana katıldı...

Son dakika: Trabzonspor, geniş kadro kurarken eksikler bir türlü düzenli ilk 11 yakalanamamasına neden oldu. Son olarak Abdülkadir ile Larsen de bu kervana katıldı. İşte tüm detaylar...

Bordo-mavililer, bu sezon sakatlıklardan çok çekti… Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanılan Kızılyıldız maçında Abdülkadir Ömür ile Stryger Larsen de sakatlar kervanına eklenirken bu sezon 6 haftalık periyotta toplam sayı 12'ye çıktı.

3 kulvarda mücadele etmek üzere sezona başlayan ve geniş bir kadro kuran Trabzonspor, zorlu haftaları bir bir geçerken bir yandan da eksiklerle boğuşuyor.

PROBLEMLER TEKNİK EKİBİN KEYFİNİ KAÇIRDI

Şu ana kadar Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Marek Hamsik, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Bakasetas yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle en az 1 ya da daha fazla sayıda maç kaçırdı.

Son olarak Kızılyıldız ile oynanan maçta da Larsen ve Abdülkadir Ömür, sağlık sıkıntıları nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Ayrıca aynı mücadelede Bartra ve Lahtimi de ufak sorunlar yaşadı. Çok kısa bir süre içerisinde yaşanan sakatlık sayısının artması teknik ekipte keyifleri oldukça kaçırdı.

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Son dakika: Trabzonspor sakata geldi! Yıldız isimler kervana katıldı...
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