Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor’un yeni jokeri Gbamin! İşte tüm bilinmeyenleri...

Orta sahanın iki yönünde de forma giyen isim arayışında olan Trabzonspor, Everton'da oynayan Jean-Philippe Gbamin'i kiraladı. 1.86 cm boyuyla dikkat çeken futbolcunun öne çıkan özelliklerini SABAH SPOR analiz etti:

Altyapı eğitimini Fransa'nın Lens Kulübü'nde aldı. 2016'da Alman ekibi Mainz'a 5 milyon Euro'ya transfer oldu.

Üç sezon sonra 25 milyon Euro'ya Everton'a gitti. Ancak büyük umutlarla başlayan Ada kariyerine sakatlıklar damga vurdu ve İngiliz ekibinde sadece 8 maçta forma giydi.

Uyluk sakatlığı, aşil tendonu yırtığı ve iç bağlar probleminden dolayı toplamda 619 gün sahalardan uzak kalıp, 86 maç kaçırdı.

Geçen sezonun 2. yarısını CSKA Moskova'da geçirdi. 13 maçta 4 gole (2 gol-2 asist) etki edip eski günlerinden esintiler sundu.

Gbamin; ön liberonun yanı sıra stoper, sol bek, sağ bek ve orta saha gibi çeşitli mevkilerde görev yapabiliyor.

1.86'lık boyu ve güçlü fiziğine rağmen topla dikine giden Fildişili futbolcu, uzaktan şut atmayı seven ve pas oyununa da yatkın bir isim.

Agresif oynamasına rağmen fazla kart görmüyor. Kariyerinde 5 kez sarı ve kırmızı kart nedeniyle ceza aldı.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan Gbamin, Everton'da yıllık 1.2 milyon Euro kazanıyor.