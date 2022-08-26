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Giriş Tarihi: 26.8.2022 22:55 Son Güncelleme: 26.8.2022 23:11

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor yıldız ismi kadrosuna kattı! İşte kazanacağı ücret...

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor yıldız ismi kadrosuna kattı! İşte kazanacağı ücret...

Son dakika: Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin'in transferi için Everton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin'in transferi için Everton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton FC'nin profesyonel futbolcusu Jean-Philippe Gbamin'in Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Fırtına, yıldız futbolcunun kiralık transferi için Everton'a bedel ödenmeyeceğini ve oyuncuya ise 1.5 milyon Euro garanti maaş ödeneceğini açıkladı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor yıldız ismi kadrosuna kattı! İşte kazanacağı ücret...
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