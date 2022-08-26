Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor yıldız ismi kadrosuna kattı! İşte kazanacağı ücret...

Trabzonspor, Jean-Philippe Gbamin'in transferi için Everton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton FC'nin profesyonel futbolcusu Jean-Philippe Gbamin'in Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
Fırtına, yıldız futbolcunun kiralık transferi için Everton'a bedel ödenmeyeceğini ve oyuncuya ise 1.5 milyon Euro garanti maaş ödeneceğini açıkladı.