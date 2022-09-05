Son dakika: Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı!

Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kamp kadrosu açıkladı.
İşte listenin tamamı...
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe - Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Larsen, Denswil, Yusuf Erdoğan - Siopis, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı - Umut Bozok, Djaniny, Naci Ünüvar, Trezeguet, Maxi Gomez, Kouassi, Lahtimi
LİSTEDE YER ALMAYAN İSİMLER
Açıklanan listede Edin Visca, Serkan Asan, Bruno Peres, Fode Koita ve Anders Trondsen yer almadı.