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Giriş Tarihi: 5.9.2022 16:43 Son Güncelleme: 5.9.2022 16:54

Son dakika: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı!

Son dakika: Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı!

Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kamp kadrosu açıkladı. İşte listenin tamamı...

Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kamp kadrosu açıkladı.

İşte listenin tamamı...

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe - Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Larsen, Denswil, Yusuf Erdoğan - Siopis, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı - Umut Bozok, Djaniny, Naci Ünüvar, Trezeguet, Maxi Gomez, Kouassi, Lahtimi

LİSTEDE YER ALMAYAN İSİMLER

Açıklanan listede Edin Visca, Serkan Asan, Bruno Peres, Fode Koita ve Anders Trondsen yer almadı.

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Son dakika: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı!
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