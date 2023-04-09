Son şampiyon Trabzonspor, İstanbul’da Kasımpaşa’ya teslim oldu: Kayıp aranıyor

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, "Kötü gidişata son vermek istiyorduk. Durumun farkındayız ama bir türlü istediğimiz gibi olmuyor. Bir türlü bu şansı yakalayamıyoruz.Geçen senenin şampiyon takımına yakışmayan bir durum. Trabzonspor büyük bir camia, inşallah en yakın zamanda bunu değiştirebiliriz" dedi., Mounir Chouiar ve Valentin Eysseric'in skor katkısı yaptığı maçları kaybetmiyor. Fransız kanat Chouiar, İstanbul ekibindeki skora etkisini 3'e (2 gol-1 asist) çıkarırken, vatandaşı Eysseric de 3 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi. Paşa, bu sezon bu ikilinin verimlilik sağladığı karşılaşmalarda 4 galibiyet aldı, 12 puan topladı.teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu, takımın başında çıktığı ilk maçtan üzgün ayrıldı. Oyuncuların moralinin bozuk olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Daha dominant, baskılı ve rakibi zorlayan bir ekip olmalı sahada.Oyunun kritik anlarında geri dönüşleri yapamıyorlar. Kırılganlık en büyük tehlike. Bundan sonra da şartlar ne olursa olsun futbolun içinde kalmak zorundayız.Bu sonsuza kadar böyle gitmeyecek. Bunun bilincinde olup daha fazla çalışarak bunu değiştirmek zorundayız. Sürecin getirdiği zorluklar var. Mücadeleye devam ederek bir süre sonra bu girdaptan Trabzonspor'un çıkacağını düşünüyorum" dedi.KASIMPAŞA deplasmanından eli boş dönen Trabzonspor'un dış sahada yüzü gülmüyor.Bu süreçte 2 beraberlik-5 mağlubiyetle sahadan ayrılan Fırtına, 19 puanı çimlere gömerken deplasmandaki galibiyet özlemi 189 güne çıktı.ikinci yarının başında oyuna giren Edin Visca karşılaşmanın 66. dakikasında sakatlandı. Yerini Marek Hamsik'e bırakan tecrübeli oyuncu, bu sezon 3. kez sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı (Hatay, Karagümrük, Kasımpaşa). 33 yaşındaki futbolcunun durumunun ciddi olmadığı, bacağına kramp girdiği ve önlem olarak çıkarıldığı kaydedildi.