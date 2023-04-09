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Giriş Tarihi: 9.4.2023

Son şampiyon Trabzonspor, İstanbul’da Kasımpaşa’ya teslim oldu: Kayıp aranıyor

Son şampiyon Trabzonspor, İstanbul’da Kasımpaşa’ya teslim oldu: Kayıp aranıyor

Hafta içinde Türkiye Kupası’na veda eden bordo-mavililer, İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı maçta varlık gösteremedi. Mounir’in uzaktan füzesi ve Eysseric’in penaltısı Karadeniz ekibini yıktı

'YAKIŞMIYOR'
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, "Kötü gidişata son vermek istiyorduk. Durumun farkındayız ama bir türlü istediğimiz gibi olmuyor. Bir türlü bu şansı yakalayamıyoruz. Trabzonspor bu durumu hak etmiyor. Geçen senenin şampiyon takımına yakışmayan bir durum. Trabzonspor büyük bir camia, inşallah en yakın zamanda bunu değiştirebiliriz" dedi.




FRANSIZLAR İŞBAŞINDA
Kasımpaşa, Mounir Chouiar ve Valentin Eysseric'in skor katkısı yaptığı maçları kaybetmiyor. Fransız kanat Chouiar, İstanbul ekibindeki skora etkisini 3'e (2 gol-1 asist) çıkarırken, vatandaşı Eysseric de 3 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi. Paşa, bu sezon bu ikilinin verimlilik sağladığı karşılaşmalarda 4 galibiyet aldı, 12 puan topladı.




BU GİRDAPTAN ÇIKACAĞIZ…
Bordo-Mavililerin teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu, takımın başında çıktığı ilk maçtan üzgün ayrıldı. Oyuncuların moralinin bozuk olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Daha dominant, baskılı ve rakibi zorlayan bir ekip olmalı sahada. Çocukların üzerinde bir gerginlik ve stres var. Oyunun kritik anlarında geri dönüşleri yapamıyorlar. Kırılganlık en büyük tehlike. Bundan sonra da şartlar ne olursa olsun futbolun içinde kalmak zorundayız. Çözüm futbolcularda. Bu sonsuza kadar böyle gitmeyecek. Bunun bilincinde olup daha fazla çalışarak bunu değiştirmek zorundayız. Sürecin getirdiği zorluklar var. Mücadeleye devam ederek bir süre sonra bu girdaptan Trabzonspor'un çıkacağını düşünüyorum" dedi.

DEPLASMANDA 19 PUAN BIRAKTI
KASIMPAŞA deplasmanından eli boş dönen Trabzonspor'un dış sahada yüzü gülmüyor. En son 1 Ekim 2022'de Kayserispor'u 2-1 yenerek zafere uzanan bordo-mavililer, bu tarihten sonra deplasmanda oynadığı 7 maçta hanesine 3 puan yazdıramadı. Bu süreçte 2 beraberlik-5 mağlubiyetle sahadan ayrılan Fırtına, 19 puanı çimlere gömerken deplasmandaki galibiyet özlemi 189 güne çıktı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 18 gol yerken sadece 6 gol atabildi.

Şanssız Visca YINE SAKATLANDI
Trabzonspor'da ikinci yarının başında oyuna giren Edin Visca karşılaşmanın 66. dakikasında sakatlandı. Yerini Marek Hamsik'e bırakan tecrübeli oyuncu, bu sezon 3. kez sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı (Hatay, Karagümrük, Kasımpaşa). 33 yaşındaki futbolcunun durumunun ciddi olmadığı, bacağına kramp girdiği ve önlem olarak çıkarıldığı kaydedildi.

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Son şampiyon Trabzonspor, İstanbul’da Kasımpaşa’ya teslim oldu: Kayıp aranıyor
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