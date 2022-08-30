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Giriş Tarihi: 30.8.2022

Sörloth geri döndü!

Sörloth geri döndü!
Fenerbahçe'nin kulübü ile anlaşmasına rağmen ikna edemediği Norveçli santrfor Alexander Sörloth, geçen sezon da kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'a geri döndü. İspanyol kulübü sosyal medyadan Viking kıyafeti ve kılıcı ile resmettiği Sörloth'un transferini "O döndü, Sörloth döndü" şeklinde duyurdu. Sociedad'ın Leipzig ile 26 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonu olmadan kiralık anlaşmasına vardığı belirtildi. Sörloth da transferi için "Çok mutluyum. Sezon başından beri bunu düşünüyordum. Dönmek istiyordum. Ben ve ailem burayı özledik. Geçen sezon ilk yılımdı. Şimdi teknik direktörü, takımdaki diğer futbolcuları çok daha iyi tanıdığım bir kulübe geldim" ifadelerini kullandı.

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Sörloth geri döndü!
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