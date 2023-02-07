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Giriş Tarihi: 7.2.2023

‘Sorunu çözmek için çalışıyoruz’

‘Sorunu çözmek için çalışıyoruz’
Galatasaray mağlubiyeti sonrası zirvenin 16 puan gerisine düşen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Avcı, "Bugün Türkiye Ligi de dahil Avrupa'da da geçen sene şampiyon olan takımlar benzer süreçler yaşıyor. İtalya, Hollanda, Portekiz ligi aynı. Uzun süre sonra şampiyonluğu yakaladıktan sonra enerji boşalmaları oluyor. Başarıda olduğu gibi başarısızlıkta da detaylar var. Bu detaylarda kendimi ve ekibimi de sorguluyorum. Sorunu çözmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

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‘Sorunu çözmek için çalışıyoruz’
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