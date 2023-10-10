Sözleşme feshi için yüz yüze görüşülecek

Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor, önce sözleşmeyi resmen feshedecek, ardından yeni hocası Abdullah Avcı'yı açıklayacak.ile avukatlar kanalıyla anlaşma sağlanmaya çalışıldı fakatalacaklarının tamamını (Yaklaşık 3 milyon Euro) istemesinin ardından kendisiyle yüz yüze görüşme kararı alındı.Trabzon'a davet edilen Nenad Bjelica ile asbaşkan Zeyyat Kafkas sorumluluğunda sözleşme fesih görüşmeleri için masaya oturulacak. Tazminat şartlarında tarafların uzlaşmasının ardından ayrılık duyurulacak.Bjelica, Adana Demirspor'la cuma günü oynanan maçın ardından takıma 5 gün izin vermişti.