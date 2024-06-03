Stopere Kipre!

Yeni sezon için en az iki stoper takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor, Savic'in yanı sıra Cedric Kipre'yi de gündemine aldı. İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki savunmacı şu an boşta. 1.93 boyundaki Fildişi Sahilli futbolcunun Fransız vatandaşlığı da bulunuyor.1-14 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da gerçekleştireceği hazırlık kampında 2 hazırlık müsabakası oynayacak. Bordo-mavili takımın karşılaşacağı rakipler ise önümüzdeki günlerde duyurulacak