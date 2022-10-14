Süper gece oldu

Avcı: “Bugün herkes kazandı, diğerlerini de tebrik ediyorum. Ülke olarak süper gece yaşadık”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bugün(Dün) herkes kazandı, süperbir gece yaşadık. Diğerlerinide tebrik ediyorum. Ülkeadına çok güzel" dedi. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Grubun en iyi takımıyla oynadık. Tarihi bir galibiyet oldu ve grupta her şey dengelendi. Trabzonspor takımı birbiri için oynadığı zaman çok farklı şeyler yapabiliyor. İyi bir takımımız var. 7-8 tane değişen oyuncu ile bu oyunları oynamak kolay değil. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Taraftara teşekkür ederim,sonuna kadar destekoldular. Trabzonspor taraftarıbu... Çıtalarını çok yükseğekoydular geçen sene, bütündünya onları izledi."
EN FARKLI GALİBİYET SAHASINDA Monaco'yu 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa kupalarında grup aşamasındaki en farklı galibiyetine imza attı. Fırtına, 4. kez karşılaştığı Fransız ekiplerine karşı 2. galibiyetini alırken, Monaco, Avrupa kupalarında çıktığı 211 maçtaki en farklı iki mağlubiyetinden birini Trabzonspor karşısında tattı.