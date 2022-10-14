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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Süper gece oldu

Süper gece oldu

Avcı: “Bugün herkes kazandı, diğerlerini de tebrik ediyorum. Ülke olarak süper gece yaşadık”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bugün (Dün) herkes kazandı, süper bir gece yaşadık. Diğerlerini de tebrik ediyorum. Ülke adına çok güzel" dedi. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Grubun en iyi takımıyla oynadık. Tarihi bir galibiyet oldu ve grupta her şey dengelendi. Trabzonspor takımı birbiri için oynadığı zaman çok farklı şeyler yapabiliyor. İyi bir takımımız var. 7-8 tane değişen oyuncu ile bu oyunları oynamak kolay değil. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Taraftara teşekkür ederim, sonuna kadar destek oldular. Trabzonspor taraftarı bu... Çıtalarını çok yükseğe koydular geçen sene, bütün dünya onları izledi."

EN FARKLI GALİBİYET
SAHASINDA Monaco'yu 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa kupalarında grup aşamasındaki en farklı galibiyetine imza attı. Fırtına, 4. kez karşılaştığı Fransız ekiplerine karşı 2. galibiyetini alırken, Monaco, Avrupa kupalarında çıktığı 211 maçtaki en farklı iki mağlubiyetinden birini Trabzonspor karşısında tattı.

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