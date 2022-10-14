Süper gece oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan sonra yaptığı açıklamadadedi. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Grubun en iyi takımıyla oynadık. Tarihi bir galibiyet oldu ve grupta her şey dengelendi. Trabzonspor takımı birbiri için oynadığı zaman çok farklı şeyler yapabiliyor. İyi bir takımımız var. 7-8 tane değişen oyuncu ile bu oyunları oynamak kolay değil. Futbolcularımı tebrik ediyorum.Monaco'yu 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa kupalarında grup aşamasındaki en farklı galibiyetine imza attı. Fırtına, 4. kez karşılaştığı Fransız ekiplerine karşı 2. galibiyetini alırken, Monaco, Avrupa kupalarında çıktığı 211 maçtaki en farklı iki mağlubiyetinden birini Trabzonspor karşısında tattı.