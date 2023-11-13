Taktik maktik yok!

Soyunma odasında takımına çok sert çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü, “Heyecana ne oldu? Birbirinize sarılıp kazanın” dedi
Trabzonspor'un sahasında 2-1 galip geldiği Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör Abdullah Avcı'nın takıma yaptığı konuşma gündem yarattı. Kulüp tarafından yayınlanan videoda, golsüz beraberlikle girilen soyunma odasında oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu görülen tecrübeli çalıştırıcının, "Teknik, taktik yok… Pasınşiddeti, pasın kalitesi, bunların hepsini size gösterdik.Ne oldu heyecana? Sezon mu bitti? Şimdi birbirinizesarılın ve çıkıp maçı kazanın" dediği ortaya çıktı.
YAPAMAYAN AYRILACAK!
Karşılaşmanın ardından da iyi mücadele için takımını kutlayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, 3 puanın öz güven sağladığını belirterek, "Oyunumuzugeliştirmek zorundayız.Bunu yapamayana baybay" açıklamasını yapmıştı.
ÇARŞAMBA START VERİLİYOR
Milliarada toplam 5 gün izin yapacak olan Trabzonsporlu futbolcular, çarşamba gününden itibaren çalışmaların startını verecek. Teknik heyetin bu süre içinde takımın eksik noktaları üzerinde rapor hazırlayacağı ve Sivas maçına kadar bu noktalar üzerine gidileceği öğrenildi.