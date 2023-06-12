Tek hesabım kazanmak!

rabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, geldiği günden bu yana tüm camianın desteğini arkasında hissettiğini söyledi. Hırvat çalıştırıcı transfer politikalarını, "Başarıya aç futbolcular" olarak anlatırken bordo-mavililere geliş amacının da bir meydan okuma olduğunu hatırlattı. 51 yaşındaki hoca, şu sözlerle yeni sezonun da detaylarını paylaştı: "Her zaman kazanmak için oynamayı severim.Trabzonspor'a en iyi oyuncuları getirmeyi istiyoruz. Bu takımla başarılar kazanmaya aç oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. 6-8 transfer yapacağız."