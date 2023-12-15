Tek ilgim saha içi!

Avcı, hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırı ile ilgili soruya “Benim kaldığım tek alan var; 68’e 105. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz” cevabını verdi
Trabzonspor'da idman öncesi basına açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler'e üzüldüklerini dile getirdi. Avcı konuyla ilgili soruya, "Uzun süredir teknik adamlık yapıyorum. Benim kaldığım tek alan var. 68'e 105, sahanın, oyunun içi. Oyunu, oyuncuyu geliştirmek. Futbolcu kalitesini yukarı çıkarmak. Tamamen ilgilendiğim bu. Hepimiz üzüldük. Umarım böyle bir şeyle tekrar karşılaşmayız. Teknikadam olarak herhalde hakem hakkındaüç kez falan, o da pozisyon hakkındakonuşmuşumdur. Herkesin birbirine saygı göstermesi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum" yanıtını verdi.
YENİ MAÇA ODAKLANDIK
Tecrübeli çalıştırıcı, ligde 16. haftanın ertelenmesi ve rotanın Samsunspor'dan bir anda İstanbulspor maçına dönmesiyle ilgili olarak da "Bir an önce yeni karşılaşmaya odaklandık. Dışarıdaki şeyler enerjimizialan şeyler. Oyun odaklı kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.