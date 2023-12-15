Tek ilgim saha içi!

Trabzonspor'da idman öncesi basına açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler'e üzüldüklerini dile getirdi. Avcı konuyla ilgili soruya, "Uzun süredir teknik adamlık yapıyorum. Benim kaldığım tek alan var. 68'e 105, sahanın, oyunun içi. Oyunu, oyuncuyu geliştirmek. Futbolcu kalitesini yukarı çıkarmak. Tamamen ilgilendiğim bu. Hepimiz üzüldük. Umarım böyle bir şeyle tekrar karşılaşmayız.Herkesin birbirine saygı göstermesi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum" yanıtını verdi.Tecrübeli çalıştırıcı, ligde 16. haftanın ertelenmesi ve rotanın Samsunspor'dan bir anda İstanbulspor maçına dönmesiyle ilgili olarak da "Bir an önce yeni karşılaşmaya odaklandık.Oyun odaklı kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.