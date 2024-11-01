Tek yumruk olalım

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, tek yumruk halinde hareket eden bir camia olmaları gerektiğini söyledi. Ekonomik olarak ciddi hamleler yaptıklarını ve yeni projelerle birlikte borçları daha yönetilebilir bir noktaya getirmek istediklerini belirten Doğan, şunları söyledi: "Borcu önümüzdeki yıl içerisinde tamamen ortadan kaldıracak bir yapının alt yapısı da hazır. Tüm şehrin desteğini isteyeceğim. İstanbul'da çok önemli 3 tane, burada da 1 tane, asıl işimiz olmamasına rağmen mecburiyetlerden kaynaklı arazi üzerinde bazı operasyonlar yapmamız gereken yerler var. Artık camianın bu gerçeği de bir şekilde tek bir yumruk halinde hareket etmesi gerekiyor. Bir an önce aradaki farkın kapanması lazım. Trabzonspor'u sevenlerin, Trabzonspor camiasının bir arada olarak halledebileceği bir iş. Orada herkesin desteğini isteyeceğim."