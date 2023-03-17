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Giriş Tarihi: 17.3.2023

Teklif gelirse kolay!

Teklif gelirse kolay!
Trabzonspor taraftarının takımın başında görmeyi istediği Fatih Tekke, konuyla ilgili olarak A Spor'a konuştu. Süper Lig'de İstanbulspor'un başında olan 45 yaşındaki genç hoca, "Şu ana kadar böyle bir şey düşünmedim. Cumartesi günü (yarın) çok ciddi bir maçımız var. Sosyal medya ve televizyonda konuşuluyormuş. Trabzonspor'la ilgili gündeme gelmem normal. Duygularımızı ve düşüncelerimizi yenilememize gerek yok. Ben her zaman söyledim, Trabzonspor'a teknik direktör olarak dönme isteğim herkesin malumu. Eğer bir teklif gelirse o işler kolay ama böyle bir gündem bulunmuyor. Şu an İstanbulspor'un başarısına odaklandım" diye konuştu.

BİR SÜRE DAHA ORHAN AK!
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından, tek maçlığına teknik direktörlük görevini üstlenen Orhan Ak'ın kongre sürecinde takımı çalıştırıp çalıştırmayacağı belirsizliğini koruyordu. Ancak alınan karar doğrultusunda Ak'ın, genel kurula kadar yardımcı antrenörlerle birlikte takımın başında olacağı öğrenildi. Süper Lig'de haftayı bay geçecek olan Trabzonspor, milli maç arasına girilirken ilk antrenmanını pazartesi günü gerçekleştirecek.

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Teklif gelirse kolay!
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