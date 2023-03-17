Teklif gelirse kolay!

taraftarının takımın başında görmeyi istediği Fatih Tekke, konuyla ilgili olarak A Spor'a konuştu. Süper Lig'de İstanbulspor'un başında olan 45 yaşındaki genç hoca, "Şu ana kadar böyle bir şey düşünmedim. Cumartesi günü (yarın) çok ciddi bir maçımız var. Sosyal medya ve televizyonda konuşuluyormuş. Trabzonspor'la ilgili gündeme gelmem normal. Duygularımızı ve düşüncelerimizi yenilememize gerek yok.Eğer bir teklif gelirse o işler kolay ama böyle bir gündem bulunmuyor.diye konuştu.Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından, tek maçlığına teknik direktörlük görevini üstlenen Orhan Ak'ın kongre sürecinde takımı çalıştırıp çalıştırmayacağı belirsizliğini koruyordu.Süper Lig'de haftayı bay geçecek olan Trabzonspor, milli maç arasına girilirken ilk antrenmanını pazartesi günü gerçekleştirecek.