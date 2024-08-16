‘Telefonumu sosyal medyaya verdiler!’

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa Ligi'ne veda edilen Rapid Wien maçı sonrası şunları söyledi:1-0'dan sonra iki pozisyon var. Bunu değerlendirsek belki maça gireceğiz. Sonra yine kopmalar başladı. Sonra kırmızı kart ve 2-0… Burada bile oyun disiplinine sahip kalmak lazım.Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Sosyal medyada telefonumu yaydılar.Organize bir kötülükle karşı karşıyayım. Yaşadığımı ben biliyorum. Bulunduğum yerin büyüklüğünün farkındayım." Abdullah Avcı, 'Visca neden oynamadı' sorusuna da "Visca'nın bugün (dün sabah) ayağının arkasında sorun vardı. Sakat olduğundan dolayı riske etmek istemedim" yanıtını verdi.