Temiz futbol en büyük idealimiz

BORDO-MAVİLİ kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor dergisinin ekim ayı sayısındaki yazısındavurgusu yaptı. Dünyanın en büyük şehir takımı olduklarını belirten Doğan, şöyle devam etti: "Sayısız başarılar kazanmış Trabzonspor, oyunu güzelleştirmek adına hep örnek oluşturmuş, oyundaki adaletin sağlanması konusunda da önderlik yapmıştır. Yıllardır uğradığımız haksızlıklar karşısında mücadelemizi verdik, görünen o ki vermeye devam edeceğiz.Bunun nedeni çok açık aslında, adaleti birilerinin sadece kendisine istemesi. Bizler her zaman olduğu gibi oyunu güzelleştirmenin yanında, oyunu çirkinleştiren unsurların da karşısında duracağız.