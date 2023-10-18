Temiz futbol en büyük idealimiz

Trabzonspor Başkanı Doğan, “Yıllardır, uğradığımız haksızlıklar karşısında mücadelemizi verdik, görünen o ki vermeye devam edeceğiz. Bazıları adaleti sadece kendilerine istiyor”
BORDO-MAVİLİ kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor dergisinin ekim ayı sayısındaki yazısında "Temizfutbol" vurgusu yaptı. Dünyanın en büyük şehir takımı olduklarını belirten Doğan, şöyle devam etti: "Sayısız başarılar kazanmış Trabzonspor, oyunu güzelleştirmek adına hep örnek oluşturmuş, oyundaki adaletin sağlanması konusunda da önderlik yapmıştır. Yıllardır uğradığımız haksızlıklar karşısında mücadelemizi verdik, görünen o ki vermeye devam edeceğiz. Belliki futbolumuz 'adalete' çok kolayulaşamayacak. Bunun nedeni çok açık aslında, adaleti birilerinin sadece kendisine istemesi. Bizler her zaman olduğu gibi oyunu güzelleştirmenin yanında, oyunu çirkinleştiren unsurların da karşısında duracağız. 'Temiz futbol'en büyük idealimizdir."