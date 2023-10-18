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Giriş Tarihi: 18.10.2023

Temiz futbol en büyük idealimiz

Temiz futbol en büyük idealimiz

Trabzonspor Başkanı Doğan, “Yıllardır, uğradığımız haksızlıklar karşısında mücadelemizi verdik, görünen o ki vermeye devam edeceğiz. Bazıları adaleti sadece kendilerine istiyor”

BORDO-MAVİLİ kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor dergisinin ekim ayı sayısındaki yazısında "Temiz futbol" vurgusu yaptı. Dünyanın en büyük şehir takımı olduklarını belirten Doğan, şöyle devam etti: "Sayısız başarılar kazanmış Trabzonspor, oyunu güzelleştirmek adına hep örnek oluşturmuş, oyundaki adaletin sağlanması konusunda da önderlik yapmıştır. Yıllardır uğradığımız haksızlıklar karşısında mücadelemizi verdik, görünen o ki vermeye devam edeceğiz. Belli ki futbolumuz 'adalete' çok kolay ulaşamayacak. Bunun nedeni çok açık aslında, adaleti birilerinin sadece kendisine istemesi. Bizler her zaman olduğu gibi oyunu güzelleştirmenin yanında, oyunu çirkinleştiren unsurların da karşısında duracağız. 'Temiz futbol' en büyük idealimizdir."

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Temiz futbol en büyük idealimiz
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