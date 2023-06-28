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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Tesisler yerinde kalacak

Tesisler yerinde kalacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni inşa edilecek havalimanı için Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin taşınacağı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu. Bordo-mavili kulübün başarılarının altyapısı olan tesislerin 1985 yılında bir idari bina ve iki sahayla hizmete açıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, "O tesislerde çok önemli anılar ve tarih yaşıyor. Şampiyonluklar ve üzüntüler burada yaşandı. Burası sadece tesis değil, Trabzonspor'un hafızasını barındırıyor. Bu tarihi biz de yaşatmak istiyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek havaalanı için tesisler taşınmayacak" dedi.

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Tesisler yerinde kalacak
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