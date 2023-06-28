Tesisler yerinde kalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni inşa edilecek havalimanı için Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin taşınacağı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu. Bordo-mavili kulübün başarılarının altyapısı olan tesislerin 1985 yılında bir idari bina ve iki sahayla hizmete açıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, "O tesislerde çok önemli anılar ve tarihyaşıyor. Şampiyonluklar ve üzüntülerburada yaşandı. Burası sadece tesisdeğil, Trabzonspor'un hafızasını barındırıyor.Bu tarihi biz de yaşatmak istiyoruz.O nedenle yeni inşa edilecek havaalanıiçin tesisler taşınmayacak" dedi.