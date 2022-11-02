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Giriş Tarihi: 2.11.2022

‘Tesislerimizin alınma durumu yok’

YUNUS EMRE SEL
‘Tesislerimizin alınma durumu yok’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, havalimanı konusunda bilgilendirildiklerini ve tesislerin alınmayacağını ifade etti

Bordomavili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapan başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un yeni başarılara imza atacağına inandıklarını vurguladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılmaması gerektiğine yönelik açıklamalarına ilişkin de konuşan Ağaoğlu, "Trabzonspor'umuzun menfaatleri için kamuoyunu bilgilendirme adına yapmış olduğumuz söz konusu duyuruya başka anlamlar yüklemek sağlıklı bir bakış açısı değildir. Havalimanı konusunda bilgilendirildik. Tesislerimizin alınması durumu yoktur" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM'
Taraftarın desteğini arkasında hissettiğini de belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Değerli Trabzonspor camiası, göreve geldiğimiz 2018 yılından beri Trabzonspor'umuza şampiyonluk hedefi koyan ve şampiyonluğu yaşatan bir başkan olarak UEFA Avrupa Ligi'nde, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda beklentilerinize cevap verecek başarılara ulaşmak ve yeniden şampiyon olmak için sizlerden aldığım güçle çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.



HASRET BİTTİ! VİSCA DÖNDÜ
LİGİN ikinci haftasındaki Hatayspor maçında kolu kırılan ve geçtiğimiz hafta içerisinde hafif tempolu koşulara başlayan Edin Visca, yaklaşık 2.5 aylık aradan sonra ilk kez antrenmanda topla çalıştı. Trabzonspor'un Boşnak sağ kanat oyuncusu, dar alanda pas ve 5'e 2 çalışmasında takımla birlikte idman yaparken, taktik bölümde ise ayrıldı. 32 yaşındaki futbolcunun Dünya Kupası arasından sonra eski formuna yakalaması ve formasına kavuşması bekleniyor.

FIRTINA'NIN KEYFİ YERİNDE
Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Taktik idmanı kazanan takım, zafer pozu verdi.

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‘Tesislerimizin alınma durumu yok’
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