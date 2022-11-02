‘Tesislerimizin alınma durumu yok’

Bordomavili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapan başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un yeni başarılara imza atacağına inandıklarını vurguladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılmaması gerektiğine yönelik açıklamalarına ilişkin de konuşan Ağaoğlu, "Trabzonspor'umuzun menfaatleri için kamuoyunu bilgilendirme adına yapmış olduğumuz söz konusu duyuruya başka anlamlar yüklemek sağlıklı bir bakış açısı değildir.ifadelerini kullandı.Taraftarın desteğini arkasında hissettiğini de belirten Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Değerli Trabzonspor camiası, göreve geldiğimiz 2018 yılından beri Trabzonspor'umuza şampiyonluk hedefi koyan ve şampiyonluğu yaşatan bir başkan olarakbeklentilerinize cevap verecek başarılara ulaşmak ve yeniden şampiyon olmak için sizlerden aldığım güçle çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.ikinci haftasındaki Hatayspor maçında kolu kırılan ve geçtiğimiz hafta içerisinde hafif tempolu koşulara başlayan Edin Visca,Trabzonspor'un Boşnak sağ kanat oyuncusu, dar alanda pas ve 5'e 2 çalışmasında takımla birlikte idman yaparken, taktik bölümde ise ayrıldı. 32 yaşındaki futbolcununeski formuna yakalaması ve formasına kavuşması bekleniyor.Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Taktik idmanı kazanan takım, zafer pozu verdi.