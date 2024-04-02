Torres fırtına gibi geliyor

Hırvat sol bek Borna Barisic'in transferini bitirme noktasına getiren Trabzonspor, Oliver Torres için de büyük çaba içinde. Bordo-mavililer, hem Mendy tarzı gelecek vadeden potansiyelli gençler hem de takıma ağabeylik yapacak tecrübeli ve kaliteli isimler üzerinde duruyor. İspanyol futbolcu ile masaya oturmaya hazırlanan Fırtına, Torres'esözleşme teklif edecek. 29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yapılan ön görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. Sevilla ile kontratı bitecek olan Torres'in, merkez orta sahanın yanı sıraolarak da oynaması, Abdullah Avcı'nın da bu isme olan ilgisini arttıran sebepler arasında.Torres, Sevilla'da 2019-20 ve 2022-23 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Endülüs ekibiyle 199 maçta 11 gol atıp, 21 asist yaptı.geçtiğimiz sezon 2.5 milyon dolar bonservisle Suudi Arabistan ekibi Al İttifak'a sattığı ve sezon başında kiralık olarak tekrar bordo- mavili kulübe dönen Berat Özdemir, kalıcı olmak istiyor. Al İttifak ile bir yıl daha kontratı bulunan 25 yaşındaki orta sahanın bu talebi bulunsa da Trabzonspor yönetimi, Suudi Arabistan ekibine herhangi bir bedel ödemeyi düşünmüyor.Eğer bonservisini alabilirse, gelecek sezon da Trabzonspor formasını terletecek.