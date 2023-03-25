Trabzon ayakları üzerinde duracak

rabzonspor'da olağanüstü seçimli genel kurula tek başkan adayı olarak giren Ertuğrul Doğan, kulübün ekonomi ve altyapı anlamında belli başlı sorunları olduğunu dile getirdi. Doğan, "Trabzonspor gerçekten kimsenin cebine sığmaz.Ana hedefim, Trabzonspor'un ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek" dedi. Altyapının önemine değinen Doğan, "Planlama olması şart. Altyapının transfer yasağı veya başka ekonomik duruma gerek kalmadan yukarıyı beslemesi lazım" diye konuştu Doğan, acil borçların hatırlatılması üzerine de "Bu süreci daha farklı şekilde aşacağız. Çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un olağanüstü kongresi bugün başlayacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurulun ilk gününde idari ve mali raporlar ile denetleme kurulu raporu görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası oylanacak. Yarın ise başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek. Oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak. Trabzonspor'da 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.KULÜBÜ ekonomik olarak sürdürülebilir hale getirmek için çalışacaklarını vurgulayan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor camiasının belirli gerçekleri olduğunu, bunları da göz ardı etmeyeceklerini aktardı. Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Trabzonspor her zaman yarışın da içerisinde kalmak zorunda. 'Biz yarışmayacağız, sadece ekonomiyi düşüneceğiz' demiyorum. İşimiz çok daha zor olacak. Hem ekonomiyi hem de altyapıyı düşünmek zorundayım, hepimizin isteği olduğu gibi bu takımı yarıştırmak zorundayım. Çünkü ben bu şehrin sokaklarında büyüdüm. Trabzonspor şehrinin ne istediğini gayet iyi biliyorum."