Trabzon emniyeti yakın takipte!

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, teknik direktör Abdullah Avcı'ya gelen hakaret ve tehditler üzerine harekete geçti. Avcı'nın,şeklindeki açıklamasından sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformu X'ten şu paylaşımı yaptı: "Trabzonspor kulübümüz, başkanı, hocası ve futbolcuları ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlar titizlikle takip edilmekte olup; konusu suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılmaktadır."