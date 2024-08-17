Trabzon emniyeti yakın takipte!

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, teknik direktör Abdullah Avcı'ya gelen hakaret ve tehditler üzerine harekete geçti. Avcı'nın, "Telefonum servis edilmiş, aynı zamanda sosyal medyaya da verilmiş. Sosyal medyaya telefonumu verenlerin gerçek Trabzonlu olduğunu düşünmüyorum ve bir futbolsever olduğunu da düşünmüyorum. Telefonumu rahat bıraksınlar"
şeklindeki açıklamasından sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformu X'ten şu paylaşımı yaptı: "Trabzonspor kulübümüz, başkanı, hocası ve futbolcuları ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlar titizlikle takip edilmekte olup; konusu suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılmaktadır."