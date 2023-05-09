Trabzon Umut verdi

Başkent ekibinde 10. dakikada Kitsiou ve teknik direktör Tolunay Kafkas kırmızı kart gördü. Sonrasında kontrolü alan Karadeniz ekibi, Umut Bozok’un iki golüyle hedefine ulaştı
COŞTU BİR KERE! Trabzonspor'un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklediği katkıyı bir türlü alamadığı Umut Bozok, uzun zaman sonra kendini buldu. İlk yarının sonunda ağları sarsan 26 yaşındaki forvet, 62. dakikada da topu filelere yolladı. 5 maç sonra gol atan Umut, "Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Gol atamadığım için öz güvenimdüşüktü. İkinci golden sonratakım halinde sevinmek istedim" ifadelerini kullandı.
UĞURCAN:ÖZÜR&NBSP;DILIYORUZ Fırtına'nın milli eldiveni Uğurcan Çakır, Ankaragücü maçında yerini alarak bordo- mavili formayla 200'üncü resmi karşılaşmasına çıktı. Başarılı kaleci maç sonrası, "Hocamıza hayırlı olsun. Bu sezon iyi performans sergileyemedik. Taraftarlarımız desteğini esirgemedi. Bu sezon için onlardan özür dileriz. Nenad Bjelica çok disiplinli, ekibiyle bizi hazırlamaya çalışıyor. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah sonuçlarını sahada daha fazla görürüz" dedi.
ÖZDAMAR'DAN ÇİFTE KIRMIZI
10. dakikada Hamsik'e yaptığı faul sonrasında Ankaragücü'nde Kitsiou, kırmızı kart gördü. Pozisyona itiraz eden teknik direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile tribüne gönderildi.
KUPADAN ELEDİ LİGDE ELENDİ! Trabzonspor karşılaşmasından eli boş ayrılan Ankaragücü, düşme hattıyla arasını açma fırsatını kaçırdı. Kupadan elediği bordomavili rakibi karşısında dün maçın hemen başında 10 kişi kalmasının etkisiyle zorlanan sarı-lacivertliler, karşılaşmayı isabetli şut atamadan tamamladı.
ARİF BOŞLUK SÜRPRİZİ Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica, büyük bir sürpriz yaparak genç oyuncu Arif Boşluk'a görev verdi. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde A takıma yükselen 19 yaşındaki sol kanat, ilk kez bordo-mavili takım formasıyla ilk 11'de görev yaptı. Arif, Konyaspor maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve gösterdiği performans ile beğeni toplamıştı.