Trabzon Umut verdi

sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklediği katkıyı bir türlü alamadığı Umut Bozok, uzun zaman sonra kendini buldu. İlk yarının sonunda ağları sarsan 26 yaşındaki forvet, 62. dakikada da topu filelere yolladı., "Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor.ifadelerini kullandı.milli eldiveni Uğurcan Çakır, Ankaragücü maçında yerini alarak bordo- mavili formayla 200'üncü resmi karşılaşmasına çıktı. Başarılı kaleci maç sonrası, "Hocamıza hayırlı olsun. Bu sezon iyi performans sergileyemedik. Taraftarlarımız desteğini esirgemedi. Bu sezon için onlardan özür dileriz. Nenad Bjelica çok disiplinli, ekibiyle bizi hazırlamaya çalışıyor. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah sonuçlarını sahada daha fazla görürüz" dedi.10. dakikada Hamsik'e yaptığı faul sonrasında Ankaragücü'nde Kitsiou, kırmızı kart gördü. Pozisyona itiraz eden teknik direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile tribüne gönderildi.karşılaşmasından eli boş ayrılan Ankaragücü, düşme hattıyla arasını açma fırsatını kaçırdı. Kupadan elediği bordomavili rakibi karşısında dün maçın hemen başında 10 kişi kalmasının etkisiyle zorlanan sarı-lacivertliler, karşılaşmayı isabetli şut atamadan tamamladı.teknik direktör Bjelica, büyük bir sürpriz yaparak genç oyuncu Arif Boşluk'a görev verdi. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde A takıma yükselen 19 yaşındaki sol kanat, ilk kez bordo-mavili takım formasıyla ilk 11'de görev yaptı. Arif, Konyaspor maçında oyuna sonradan dahil olmuş ve gösterdiği performans ile beğeni toplamıştı.