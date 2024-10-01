Trabzon’a ortaklık teklifi

Trabzonspor, Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamından çıkıldığını resmen duyurdu. KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi, ana para ya da faiz borcu kalmamıştır"
ifadeleri kullanıldı. Aylık 55 milyon TL, toplamda ise 6 yıl içinde 3 milyar 600 milyon TL'lik faiz ödeme yükünden kurtulan bordo-mavililer, Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp olmayı da başardı.
VERGİ BORÇLARI İÇİN PLANLAMA YAPIYORUZ
Konuyla ilgili A Spor'a konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Bankalar Birliği'nden çıkmak için 2.1 milyar TL ödeme yaptık. Şu anda en büyük problemimiz vergi borcu. 2 milyara yakın bir vergi borcu var. Bu borçlar için gerekli planlamaları yapıyoruz.
Trabzonspor ile alakalı yabancı yatırımcıların ilgisi mevcut. Önemli bir yatırım grubunun Trabzonspor ile ortaklık için resmi başvurusu oldu. İnsanlar yanlış anlıyor. 'Kulüp satılıyor mu?' deniyor. Trabzonspor piyasası ve ekonomisi için önemli şeyler bunlar.
Ben bu satışlara sonuna kadar karşıyım ancak kararı kongre üyeleri verir. Henüz görüşme yapmadık. Süreç yeni. Ciddiyet görürsek kongreyi bilgilendiririz
" dedi.
ŞENOL HOCA'YA HAYRANIM...
Başkan Doğan, teknik direktör Şenol Güneş için, "Hocanın enerjisine, tutkusuna hayranım. Çok azimli ve hevesli. Ona güveniyoruz" dedi.