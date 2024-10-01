Trabzon’a ortaklık teklifi

Trabzonspor, Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamından çıkıldığını resmen duyurdu. KAP'a gönderilen açıklamada,ifadeleri kullanıldı. Aylık 55 milyon TL, toplamda ise 6 yıl içinde 3 milyar 600 milyon TL'lik faiz ödeme yükünden kurtulan bordo-mavililer, Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp olmayı da başardı.Konuyla ilgili A Spor'a konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Bankalar Birliği'nden çıkmak için 2.1 milyar TL ödeme yaptık. Şu anda en büyük problemimiz vergi borcu.Trabzonspor ile alakalı yabancı yatırımcıların ilgisi mevcut. Önemli bir yatırım grubunun Trabzonspor ile ortaklık için resmi başvurusu oldu.Ben bu satışlara sonuna kadar karşıyım ancak kararı kongre üyeleri verir. Henüz görüşme yapmadık." dedi.Başkan Doğan, teknik direktör Şenol Güneş için, "Hocanın enerjisine, tutkusuna hayranım. Çok azimli ve hevesli. Ona güveniyoruz" dedi.