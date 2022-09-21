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Giriş Tarihi: 21.9.2022 15:41

Trabzon'da mutlu bir Yunanlı!

İHA
Trabzon’da mutlu bir Yunanlı!

Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Manolis Siopis, enerjisiyle takıma moral veriyor. Bordo-mavililerin Avrupa'da ve Süper Lig'de yaşadığı sancılı dönemde tavırlarıyla takıma neşe vermeye gayret eden Yunan oyuncu, Trabzon'da olmaktan her zaman mutlu olduğunu ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Süper Kupayı müzesine getirdikten sonra Avrupa'da ve ligde sancılı bir dönem yaşadı. Bordo-mavililerin sıkıntı yaşadığı dönemlerde enerjisiyle devreye girerek takım arkadaşlarına moral veren Siopis, sempatik tavırları ve hareketleriyle bordo-mavili taraftarların gönlüne girmesini bildi.

Trabzonspor'un takım olarak modu düştüğü dönemlerde, antrenmanların neşe içersinde geçmesi için Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yardımcı olan 1.68'lik boyu ile bazen takım arkadaşlarının omuzunda bazen pozisyonlar sonrası ilginç figürleriyle etrafına neşe veren Siopis, forma şansı bulamadığı dönemlerde de mücadeleci yapısıyla şansın kendisine gelmesine bekledi.

Son haftalarda yeniden ilk 11'de maçlara başlayan Yunan oyuncu; Trabzonlular ile Yunanlıların bir irine çok benzediğini ve Trabzon'da hiç bir zaman yabancılık çekmediğini dile getirerek, Trabzon'un ve Trabzonspor'un bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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Trabzon'da mutlu bir Yunanlı!
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