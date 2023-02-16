Trabzon’da tarihi gece

Konferans Ligi play-off'unda İsviçre ekibiyle oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak. TFF ve Süper Lig kulüp başkanları 'Gün birlik günü' diyerek tribünde olacak Rakip takım taraftarları kendi formalarıyla tribündeki yerini alabilecek. Tezahüratın yapılmayacağı maçın, bilet ve yayın gelirleri depremzedelere bağışlanacak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği playoff turunda bugün 8 maç oynanacak. Trabzonspor, play-off turu ilk müsabakasında sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırlayacak. Şenol Güneş SporKompleksi'nde saat 20.45'tebaşlayacak karşılaşmayıLitvanya'dan Donatas Rumsasyönetecek. Mücadele TV8'denşifresiz yayınlanacak. Bordomavili takımda sakatlıklarıbulunan DorukhanToköz, Edin Visca veMarek Hamsik, maçtaforma giyemeyecek.
OYUNCAK TOPLANACAK
Trabzonspor, maça gelecek taraftarına depremzede çocuklara gönderilmek üzere oyuncak çağrısı yapmıştı. Stat önüne kurulacak kolilerle maça girişte oyuncaklar toplanacak.
BAKAN DA BİLET ALDI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tribün geliri depremzedelere aktarılacak maç için hatıra bileti aldı. Bakan, sosyal medya hesabından, "Tribünde yerimi alamasam da hatıra biletimi alıp #HepBirlikte'yiz diyorum!" paylaşımı yaptı.
SİYAH FORMA İLE SAHADA
Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirlerve plaka kodunun olduğu siyahtişörtle, maça da siyah formaylaçıkacak. Taraftarlardan da siyah kıyafetlerle tribüne gelmeleri istendi.
TFF VE BAŞKANLAR TRİBÜNDE
Ülkenin yaşadığı zor günlerde oynanacak maçta TFFBaşkanı Mehmet Büyükekşive yönetimi tam kadro tribünde olacak. Kulüpler Birliği veF.Bahçe Başkanı Ali Koç, BeşiktaşBaşkanı Ahmet Nur Çebi, G.SarayBaşkanı Dursun Özbek, BaşakşehirBaşkanı Göksel Gümüşdağ başta olmak üzere başkan ve yöneticiler de Trabzon'a gidecek.
PROTOKOL ÜCRETLİ
Maçın geliri depremzedelere bağışlanacağı için tüm tribünler ücretli yapıldı. AFAD'a yapılacak1500 lira tutarındaki bağış dekontuile protokol tribününe geleceklere debilet tanımlanacak. Basın mensuplarıda en az 100 lira ödeyerek karşılaşmayı takip edecek. Hatıra biletlerine de herkesten yoğun ilgi var.
BASEL: BÖYLE ANLARDAFUTBOL ÖNEMSİZDİR
TRABZONSPOR'UN rakibi Basel, Türkiye yolculuğu öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Havaalanından siyah-beyaz fotoğraflar paylaşan İsviçre temsilcisi, "Böyle anlarda futbol önemsizdir. Düşüncelerimiz şu an deprem kurbanlarındadır" notunu ekledi