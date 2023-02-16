Trabzon’da tarihi gece

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği playoff turunda bugün 8 maç oynanacak. Trabzonspor, play-off turu ilk müsabakasında sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırlayacak.Mücadeleyayınlanacak. Bordomavili takımdaTrabzonspor, maça gelecek taraftarına depremzede çocuklara gönderilmek üzereStat önüne kurulacak kolilerle maça girişte oyuncaklar toplanacak.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tribün geliri depremzedelere aktarılacak maç için hatıra bileti aldı. Bakan, sosyal medya hesabından, "Tribünde yerimi alamasam da hatıra biletimi alıp #HepBirlikte'yiz diyorum!" paylaşımı yaptı.Trabzonsporlu oyuncular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerindeTaraftarlardan da siyah kıyafetlerle tribüne gelmeleri istendi.Ülkenin yaşadığı zor günlerde oynanacak maçtatam kadro tribünde olacak.başta olmak üzere başkan ve yöneticiler de Trabzon'a gidecek.Maçın geliri depremzedelere bağışlanacağı için tüm tribünler ücretli yapıldı.karşılaşmayı takip edecek. Hatıra biletlerine de herkesten yoğun ilgi var.TRABZONSPOR'UN rakibi Basel, Türkiye yolculuğu öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Havaalanından siyah-beyaz fotoğraflar paylaşan İsviçre temsilcisi, "Böyle anlarda futbol önemsizdir. Düşüncelerimiz şu an deprem kurbanlarındadır" notunu ekledi