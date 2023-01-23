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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Trabzon’da tsunami!

YUNUS EMRE SEL
Trabzon’da tsunami!

Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan bordo-mavililer, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı Yusuf Yazıcı, Bartra, Bakasetas ve Trezeguet’nin golleriyle kazandı

Ligde en farklı galibiyetini alan Fırtına, sahasındaki yenilmezlik serisini 35'e çıkardı
Maçın ilk dakikalarında beklenen tempo oluşmadı. 33. dakikada Bakasetas'ın kullandığı duran topu Denswil, altıpas içerisinde indirdi, Yusuf Yazıcı şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-0 bitti. İkinci devre ise Fırtına daha sert esti. 49'da üst üste paslaşmaların ardından son vuruşu yapan Bartra, takımını iki farkla öne geçirdi. 51'de bu kez Bakasetas'ın ceza yayı önünden şutunda top ağlara gitti. Bakasetas ve Yusuf'u kenara çekerek yerlerine Trezeguet ve Hamsik'i alan Abdullah Avcı, bu ikilinin paslaşması sonucunda 4. golü buldu. Hamsik'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Trezeguet, düzgün vuruşla golünü attı: 4-0.




YERİNİ BULDU, KLASINI GÖSTERDİGÖSTERDİ
ÜMRANIYESPOR ile oynanan Türkiye Kupası maçında oyuna sonradan giren ve biri penaltıdan iki gol atma başarısı gösteren Yusuf Yazıcı, İstanbulspor karşısında formayı kapıp şovuna devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç öncesi, "Yusuf çok çalışıyor. Bugün onu istediği mevkide oynatıyoruz (ikinci forvet). Daha çabuk sonuç almayı umuyoruz" dediği tecrübeli oyuncu, attığı şık golle alkış topladı. Mayıs 2019'daki Beşiktaş maçından bu yana Süper Lig'deki ilk golünü İstanbulspor filelerine gönderen 25 yaşındaki yıldız, uzun hasretini bitirdi.



BAKASETAS ALEV ALDI
Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Bakasetas dün de boş durmadı. İstanbulspor mücadelesinde 51. dakikada fileleri bulan Trabzonspor'un Yunan yıldızı, üst üste iki maçta da ağları sarstı. Bakasetas maçın ardından golü için, "Top sol ayağıma geldiğinde kendimi çok iyi ve öz güvenli hissediyorum. Bu sene önceki sezonlara göre çok daha zindeyim" dedi.


GİDEN OLURSA TRANSFER YAPARIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk 10 dakikada biraz yavaş kaldık. İkinci yarıda daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini konuştuk. Oyun daha farklı skora gitti" dedi. Taraftarlara, "Trabzonspor onlar için güzellikler yapmaya devam edecek" mesajını ileten Avcı, transfer içinse şöyle konuştu: "Yabancı sayımız dolu. Biri transfer olur, gider bütçe oluşursa bakarız. Şu an bir şey gözükmüyor."

'DEVAM!'
Trabzonspor'un resmi Twiter hesabı, galibiyetin ardından Abdullah Avcı'nın bu fotoğrafını paylaşıp, "Devam" notunu düştü. Öte yandan Avcı, İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke için, "Umarım gelecekte Trabzonspor'un teknik direktörü olur" dedi.

SAHASINDA HİÇ KİMSEYE GEÇİT VERMİYOR
Sahasında rakiplerinin korkulu rüyası olan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini İstanbulspor galibiyetiyle 35 maça çıkardı. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Fırtına'nın bileği o tarihten bu yana Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde hiç bükülmedi. Bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 12 beraberlik alan bordomavililer, rakiplerine evinde 685 gündür hiç 3 puan vermedi.

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Trabzon’da tsunami!
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