Trabzon’da tsunami!

Ligde en farklı galibiyetini alan Fırtına, sahasındaki yenilmezlik serisini 35'e çıkardıilk dakikalarında beklenen tempo oluşmadı. 33. dakikada Bakasetas'ın kullandığı duran topu Denswil, altıpas içerisinde indirdi, Yusuf Yazıcı şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-0 bitti.49'da üst üste paslaşmaların ardından son vuruşu yapan Bartra, takımını iki farkla öne geçirdi. 51'de bu kez Bakasetas'ın ceza yayı önünden şutunda top ağlara gitti. Bakasetas ve Yusuf'u kenara çekerek yerlerine Trezeguet ve Hamsik'i alan Abdullah Avcı,Hamsik'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Trezeguet, düzgün vuruşla golünü attı: 4-0.ÜMRANIYESPOR ile oynanan Türkiye Kupası maçında oyuna sonradan giren ve biri penaltıdan iki gol atma başarısı gösteren Yusuf Yazıcı, İstanbulspor karşısında formayı kapıp şovuna devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç öncesi,dediği tecrübeli oyuncu, attığı şık golle alkış topladı.Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Bakasetas dün de boş durmadı. İstanbulspor mücadelesinde 51. dakikada fileleri bulan Trabzonspor'un Yunan yıldızı, üst üste iki maçta da ağları sarstı. Bakasetas maçın ardından golü için, "Top sol ayağıma geldiğinde kendimi çok iyi ve öz güvenli hissediyorum. Bu sene önceki sezonlara göre çok daha zindeyim" dedi.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı,dedi.mesajını ileten Avcı, transfer içinse şöyle konuştu: "Yabancı sayımız dolu. Biri transfer olur, gider bütçe oluşursa bakarız. Şu an bir şey gözükmüyor."Trabzonspor'un resmi Twiter hesabı, galibiyetin ardından Abdullah Avcı'nın bu fotoğrafını paylaşıp, "Devam" notunu düştü. Öte yandan Avcı, İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke için, "Umarım gelecekte Trabzonspor'un teknik direktörü olur" dedi.Sahasında rakiplerinin korkulu rüyası olan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini İstanbulspor galibiyetiyle 35 maça çıkardı. En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Fırtına'nın bileği o tarihten bu yana Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde hiç bükülmedi.